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WTA
17 июля 2022, 04:38 | Обновлено 17 июля 2022, 04:50
39
0

Анонс. Финал в Будапеште – без представительниц топ-100

Александра Крунич и Бернарда Пера сыграют в финале грунтового турнира в Будапеште

17 июля 2022, 04:38 | Обновлено 17 июля 2022, 04:50
39
0
Анонс. Финал в Будапеште – без представительниц топ-100
Getty Images/Global Images Ukraine. Крунич и Пера

Александра Крунич и Бернарда Пера сыграют в финале грунтового турнира в Будапеште.

Hungarian Grand Prix - WTA 250 

Будапешт, Венгрия / 17 июля / грунт / $ 251,750

Действующая чемпионка: Юлия Путинцева (Казахстан)

Бернарда Пера впервые сыграет в финале WTA. Достаточно уверенную игру демонстрирует американка. Прямо с квалификации через 6 матчей прошла Пера с общим счетом 12-0. По итогам турнира Бернарда вернется в топ-100.

Не отстает по своей крутости на этом турнире и Александра. Общий счет по сетам против своих соперниц 8-0, да и в сумме ее оппонентки взяли всего 6 геймов на четверых! 

Александра с Бернардой играли уже дважды, в обоих случаях победу одержала представительница США, но оба матча были сыграны на харде. 

Теннисистки выйдут на корт 17 июля не ранее 16:00 по Киеву.

Прогноз Sport.ua - Победа Крунич 

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Александра Крунич Бернарда Пера WTA Будапешт
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Источник Sport.ua
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