Анонс. Финал в Будапеште – без представительниц топ-100
Александра Крунич и Бернарда Пера сыграют в финале грунтового турнира в Будапеште
Александра Крунич и Бернарда Пера сыграют в финале грунтового турнира в Будапеште.
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Hungarian Grand Prix - WTA 250
Будапешт, Венгрия / 17 июля / грунт / $ 251,750
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Бернарда Пера впервые сыграет в финале WTA. Достаточно уверенную игру демонстрирует американка. Прямо с квалификации через 6 матчей прошла Пера с общим счетом 12-0. По итогам турнира Бернарда вернется в топ-100.
Не отстает по своей крутости на этом турнире и Александра. Общий счет по сетам против своих соперниц 8-0, да и в сумме ее оппонентки взяли всего 6 геймов на четверых!
Александра с Бернардой играли уже дважды, в обоих случаях победу одержала представительница США, но оба матча были сыграны на харде.
Теннисистки выйдут на корт 17 июля не ранее 16:00 по Киеву.
Прогноз Sport.ua - Победа Крунич
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