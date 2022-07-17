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WTA
17 июля 2022, 04:05 | Обновлено 17 июля 2022, 04:50
17
0

Анонс. Квалифайер сыграет с опытной Мартич в финале в Швейцарии

Данилович и Мартич разыграют трофей в Лозанне

17 июля 2022, 04:05 | Обновлено 17 июля 2022, 04:50
17
0
Анонс. Квалифайер сыграет с опытной Мартич в финале в Швейцарии
Getty Images/Global Images Ukraine. Данилович и Мартич

Ольга Данилович (Сербия) и Петра Мартич (Хорватия) сыграют в финале грунтового турнира в Лозанне.

Ladies Open Lausanne - WTA 250 

Лозанна, Швейцария / 17 июля / грунт / $ 251,750

Действующая чемпионка: Тамара Зиданшек (Словения)

Ольга Данилович прошла в финал с квалификации и сыграет с представительницей Хорватии, которую она уже обыгрывала на Австралия Опен 2021. Но на грунте теннисистки встретятся впервые, да еще и в финале, поэтому будет как минимум интересно.

Для сербки это будет второй финал на уровне WTА за карьеру. В 2018 году она сыграла на грунтовом турнире в москве и выиграла его.

Петра Мартич в 2019 году выиграла трофей на грунте в Стамбуле. Еще три финала она проиграла.

Тенниситки выйдут на корт 17 июля не ранее 14:00 по Киеву.

Прогноз Sport.ua - Победа Данилович

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Источник Sport.ua
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