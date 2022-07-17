Анонс. Александр Бублик снова в финале Ньюпорта

Александр Бублик (Казахстан) и Максим Кресси (США) сыграют в финале травяного турнира в Ньюпорте.

Infosys Hall of Fame Open - ATP 250

Ньюпорт, США / 17 июля / трава / $ 594,950

Действующий чемпион: Кевин Андерсон (ЮАР)

Во 2-й раз в карьере представитель Казахстана выйдет играть финал в Ньюпорте. Первая попытка закончилась неудачно - Александр потерпел поражение от американца Джона Изнера в 2019 году. Тот финал мог бы повториться и в этот раз, если бы на пути Джона в полуфинале не стал Максим.

Оба финалиста абсолютно точно заслужили свое место в финале. Бублик на своем пути закрыл Джека Сока, Энди Маррея и Джейсона Кублера. Кресси в свою очередь обыграл Митчелла Крюгера, Стива Джонсона и Джона Изнера.

Теннисисты выйдут на корт 17 июля не ранее 21:30 по Киеву.