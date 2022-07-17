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ATP
17 июля 2022, 02:27 | Обновлено 17 июля 2022, 02:38
28
0

Анонс. Яркое аргентинское дерби в финале Бостада

Франсиско Черундоло и Себастьян Баэс разыграют трофей в Швеции

17 июля 2022, 02:27 | Обновлено 17 июля 2022, 02:38
28
0
Анонс. Яркое аргентинское дерби в финале Бостада
Getty Images/Global Images Ukraine. Черундоло И Баэс

 Франсиско Черундоло (Аргентина) и  Себастьян Баэс (Аргентина) разыграют трофей в Швеции.

Nordea Open - ATP 250

Бастад, Швеция / 17 июля / грунт / € 534,555

Действующий чемпион: Каспер Рууд (Норвегия)

17 июля на корт выйдут два аргентинских таланта, которые уже успели закрепить за собой достойные результаты. На уровне ATP они сыграют впервые, но предыдущие две личные встречи на латиноамериканских челленджерах оставались за Баэсом, причем дважды в трех сетах.

В полуфиналах ни Франсиско, ни Себастьян не оставили шансов своим оппонентам. Черундоло в двух сетах обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту (6:3, 6:2), а Баэс выиграл у россиянина Андрея Рублева (6:4, 6:2).

Для Франсиско Черундоло это будет второй финал на уровне ATP. В прошлом году он играл в финале в Буэнос-Айресе, где уступил соотечественнику Диего Шварцману.

Себастьян Баэс в свою очередь проведет свой 3-й финал подобного уровня. В этом году он проиграл в финале Сантьяго испанцу Педро Мартинесу и также взял трофей в Эшториле.

Теннисисты выйдут на корт 17 июля не ранее 15:00 по Киеву.

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Франсиско Черундоло Себастьян Баэс ATP Бостад
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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