Украина. Премьер лига16 июля 2022, 08:57 | Обновлено 16 июля 2022, 09:05
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Кривбасс – Александрия – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
16 июля 2022, 08:57 | Обновлено 16 июля 2022, 09:05
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Криворожский «Кривбасс» и «Александрия» в рамках подготовки к новому сезону провели спарринг, который завершился вничью – 1:1.
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