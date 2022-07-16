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  4. Кривбасс – Александрия – 1:1. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
16 июля 2022, 08:57 | Обновлено 16 июля 2022, 09:05
108
0

Кривбасс – Александрия – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

16 июля 2022, 08:57 | Обновлено 16 июля 2022, 09:05
108
0
Кривбасс – Александрия – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» и «Александрия» в рамках подготовки к новому сезону провели спарринг, который завершился вничью – 1:1.

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Источник Sport.ua
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