Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пропустили 4 гола за тайм. Днепр проиграл спарринг кипрскому клубу Арис
Украина. Премьер лига
14 июля 2022, 20:43 | Обновлено 14 июля 2022, 20:55
337
0

Пропустили 4 гола за тайм. Днепр проиграл спарринг кипрскому клубу Арис

Команда УПЛ неудачно провела товарищеский матч в Словении

14 июля 2022, 20:43 | Обновлено 14 июля 2022, 20:55
337
0
Пропустили 4 гола за тайм. Днепр проиграл спарринг кипрскому клубу Арис
СК Днепр-1

Команда УПЛ «Днепр-1» неудачно провела международный матч против участника еврокубков – клуба «Арис» из Кипра.

Контрольная встреча состоялась на сборах в Словении. Видеотрансляция игры не проводилась.

В первом тайме команда из Кипра забила четыре безответных мяча. У днепрян голы провели Александр Пихаленок и Артем Довбик во второй половине игры. Итог матча – 2:4 в пользу киприотов.

Товарищеский матч

14 июля. 18:30. Горня Радгона (Словения).

СК Днепр-1 (Украина) – Арис (Лимасол, Кипр) – 2:4 (0:4)

Голы у Днепра-1: Пихаленок (55, пас – Довбик), Довбик (87, с пенальти).

Днепр-1 (1-й тайм): Юрчук (Кинарейкин, 32), Адамюк, Логинов (кап), Чоботенко, Картушов, Матюшенко, Лебедев, Когут, Соловьев, Назаренко, Громов.

Днепр-1 (2-й тайм): Кинарейкин (Рыбак, 63), Бусанелло, Порох, Сваток, Лучкевич, Кононов (Картушов, 71), Сарапий, Рубчинский (Когут, 71), Пихаленок, Горбунов, Довбик.

Предупреждение: Чоботенко (13), Сарапий (64).

По теме:
Антверпен – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
Верес сыграет благотворительный матч против Дебрецена
ФОТО. Футболисты и тренеры Динамо посетили мэрию Брюсселя
Днепр-1 Арис Лимасол контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Александр Пихаленок Артем Довбик
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему Йовичевич – практически единственный тренер, подходящий ныне Шахтеру
Футбол | 14 июля 2022, 16:45 8
Почему Йовичевич – практически единственный тренер, подходящий ныне Шахтеру
Почему Йовичевич – практически единственный тренер, подходящий ныне Шахтеру

Мнение Алексея Сливченко

Стало известно, кто фаворит в тендере за право трансляции УПЛ
Футбол | 14 июля 2022, 06:23 5
Стало известно, кто фаворит в тендере за право трансляции УПЛ
Стало известно, кто фаворит в тендере за право трансляции УПЛ

Setanta Sports и MEGOGO ведут борьбу, ТК Футбол 1/2/3 прекратили вещание

«Винница - мой дом». Цыганков отреагировал на ракетный удар рашистов
Футбол | 14.07.2022, 17:23
«Винница - мой дом». Цыганков отреагировал на ракетный удар рашистов
«Винница - мой дом». Цыганков отреагировал на ракетный удар рашистов
Ярмоленко перешел в Аль-Айн, Роналду дают 250 миллионов, Стерлинг в Челси
Футбол | 14.07.2022, 06:00
Ярмоленко перешел в Аль-Айн, Роналду дают 250 миллионов, Стерлинг в Челси
Ярмоленко перешел в Аль-Айн, Роналду дают 250 миллионов, Стерлинг в Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Йовичевич – главный тренер Шахтера
Футбол | 14.07.2022, 10:09
ОФИЦИАЛЬНО. Йовичевич – главный тренер Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Йовичевич – главный тренер Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»
13.07.2022, 11:28 13
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Ребров сказал, что здесь топ-уровень, мне понравится»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Ребров сказал, что здесь топ-уровень, мне понравится»
13.07.2022, 18:45 7
Футбол
Цуренко одержала волевую победу над россиянкой на соревнованиях в Будапеште
Цуренко одержала волевую победу над россиянкой на соревнованиях в Будапеште
13.07.2022, 17:54 8
Теннис
Лион – Динамо – 1:3. Матч 1. Видео голов и обзор товарищеского поединка
Лион – Динамо – 1:3. Матч 1. Видео голов и обзор товарищеского поединка
12.07.2022, 21:21 1
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Звезда OnlyFans готовится к дебюту в профессиональном боксе
ДЕВУШКА ДНЯ. Звезда OnlyFans готовится к дебюту в профессиональном боксе
13.07.2022, 08:43 6
Бокс
Калинина не смогла доиграть матч против Синяковой в Будапеште
Калинина не смогла доиграть матч против Синяковой в Будапеште
13.07.2022, 12:58 1
Теннис
ВСУ атаковали базу оккупантов под Мелитополем
ВСУ атаковали базу оккупантов под Мелитополем
12.07.2022, 17:49
Война
Кто покажет матчи Динамо? Киевляне планируют уйти с телеканала 2+2
Кто покажет матчи Динамо? Киевляне планируют уйти с телеканала 2+2
13.07.2022, 18:08 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем