Пропустили 4 гола за тайм. Днепр проиграл спарринг кипрскому клубу Арис
Команда УПЛ неудачно провела товарищеский матч в Словении
Команда УПЛ «Днепр-1» неудачно провела международный матч против участника еврокубков – клуба «Арис» из Кипра.
Контрольная встреча состоялась на сборах в Словении. Видеотрансляция игры не проводилась.
В первом тайме команда из Кипра забила четыре безответных мяча. У днепрян голы провели Александр Пихаленок и Артем Довбик во второй половине игры. Итог матча – 2:4 в пользу киприотов.
Товарищеский матч
14 июля. 18:30. Горня Радгона (Словения).
СК Днепр-1 (Украина) – Арис (Лимасол, Кипр) – 2:4 (0:4)
Голы у Днепра-1: Пихаленок (55, пас – Довбик), Довбик (87, с пенальти).
Днепр-1 (1-й тайм): Юрчук (Кинарейкин, 32), Адамюк, Логинов (кап), Чоботенко, Картушов, Матюшенко, Лебедев, Когут, Соловьев, Назаренко, Громов.
Днепр-1 (2-й тайм): Кинарейкин (Рыбак, 63), Бусанелло, Порох, Сваток, Лучкевич, Кононов (Картушов, 71), Сарапий, Рубчинский (Когут, 71), Пихаленок, Горбунов, Довбик.
Предупреждение: Чоботенко (13), Сарапий (64).
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