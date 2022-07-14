Пропустили 4 гола за тайм. Днепр проиграл спарринг кипрскому клубу Арис

Команда УПЛ «Днепр-1» неудачно провела международный матч против участника еврокубков – клуба «Арис» из Кипра.

Контрольная встреча состоялась на сборах в Словении. Видеотрансляция игры не проводилась.

В первом тайме команда из Кипра забила четыре безответных мяча. У днепрян голы провели Александр Пихаленок и Артем Довбик во второй половине игры. Итог матча – 2:4 в пользу киприотов.

Товарищеский матч

14 июля. 18:30. Горня Радгона (Словения).

СК Днепр-1 (Украина) – Арис (Лимасол, Кипр) – 2:4 (0:4)

Голы у Днепра-1: Пихаленок (55, пас – Довбик), Довбик (87, с пенальти).

Днепр-1 (1-й тайм): Юрчук (Кинарейкин, 32), Адамюк, Логинов (кап), Чоботенко, Картушов, Матюшенко, Лебедев, Когут, Соловьев, Назаренко, Громов.

Днепр-1 (2-й тайм): Кинарейкин (Рыбак, 63), Бусанелло, Порох, Сваток, Лучкевич, Кононов (Картушов, 71), Сарапий, Рубчинский (Когут, 71), Пихаленок, Горбунов, Довбик.

Предупреждение: Чоботенко (13), Сарапий (64).