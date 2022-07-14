Серена Уильямс заявилась на турнир в Торонто

Легендарная американка Серена Уильямс заявилась на Открытый чемпионат Канады по теннису, который в этом году примет женщин в Торонто.

Отметим, что Уильямс-младшая выигрывала Canadian Open трижды (2001, 2011 и 2013).

В этом году турнир категории WTA 1000 пройдет с 8 по 14 августа, призовой турнир составит $2,527,250.

Серена вернулась после годичной паузы на Уимблдоне, но проиграла в первом круге.