Украина. Премьер лига14 июля 2022, 13:11 |
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Голкипер Шахтера подписал 3-летний контракт с Александрией
Георгий Ермаков выступал за «желто-черных» с весны минувшего года
14 июля 2022, 13:11 |
865
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20-летний голкипер «Шахтера» Георгий Ермаков оформил полноценный переход в состав «Александрии».
С «желто-черными» Ермаков подписал контракт до 31 мая 2025 года.
По данным Transfermarkt, трансфер состоялся на правах свободного агента.
Ермаков является воспитанником академии «Шахтера». С весны минувшего года был заявлен за «Александрию» на правах аренды.
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