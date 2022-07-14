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  4. Голкипер Шахтера подписал 3-летний контракт с Александрией
Украина. Премьер лига
14 июля 2022, 13:11 |
865
0

Голкипер Шахтера подписал 3-летний контракт с Александрией

Георгий Ермаков выступал за «желто-черных» с весны минувшего года

14 июля 2022, 13:11 |
865
0
Голкипер Шахтера подписал 3-летний контракт с Александрией
ФК Александрия. Георгий Ермаков

20-летний голкипер «Шахтера» Георгий Ермаков оформил полноценный переход в состав «Александрии».

С «желто-черными» Ермаков подписал контракт до 31 мая 2025 года.

По данным Transfermarkt, трансфер состоялся на правах свободного агента.

Ермаков является воспитанником академии «Шахтера». С весны минувшего года был заявлен за «Александрию» на правах аренды.

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Георгий Ермаков Александрия Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
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Источник ФК Александрия
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