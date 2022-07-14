Голкипер Шахтера подписал 3-летний контракт с Александрией

20-летний голкипер «Шахтера» Георгий Ермаков оформил полноценный переход в состав «Александрии».

С «желто-черными» Ермаков подписал контракт до 31 мая 2025 года.

По данным Transfermarkt, трансфер состоялся на правах свободного агента.

Ермаков является воспитанником академии «Шахтера». С весны минувшего года был заявлен за «Александрию» на правах аренды.