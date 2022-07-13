Италия13 июля 2022, 22:55 | Обновлено 13 июля 2022, 23:26
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Малиновский сделал дубль. Аталанта разгромила соперника со счетом 10:0
Клуб «Валли Бергамаски» не сумел оказать достойного сопротивления
13 июля 2022, 22:55 | Обновлено 13 июля 2022, 23:26
972
0
В Италии состоялся товарищеский матч, в котором «Аталанта» разгромила «Валли Бергамаски».
Дублем отметился украинский хавбек Руслан Малиновский. По два гола забили также Луис Муриэль и Жереми Бога.
Тремя днями ранее украинец сделал дубль в первом спарринге против другого аматорского клуба.
Товарищеский матч, 13 июля
«Аталанта» – «Валли Бергамаски» – 10:0
Голы: Эдерсон, 9, Муриель, 26, 46, Сапата, 44, Бога, 49, 78, Малиновский, 69, 86, Сиссе, 71, Пашалич, 88.
См. также: видеообзор матча
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