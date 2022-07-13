Малиновский сделал дубль. Аталанта разгромила соперника со счетом 10:0

В Италии состоялся товарищеский матч, в котором «Аталанта» разгромила «Валли Бергамаски».

Дублем отметился украинский хавбек Руслан Малиновский. По два гола забили также Луис Муриэль и Жереми Бога.

Тремя днями ранее украинец сделал дубль в первом спарринге против другого аматорского клуба.

Товарищеский матч, 13 июля

«Аталанта» – «Валли Бергамаски» – 10:0

Голы: Эдерсон, 9, Муриель, 26, 46, Сапата, 44, Бога, 49, 78, Малиновский, 69, 86, Сиссе, 71, Пашалич, 88.

См. также: видеообзор матча