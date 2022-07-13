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Украина. Премьер лига
13 июля 2022, 18:53 |
436
0

Черноморец попрощался с двумя футболистами

Артем Сухоцкий и Бека Вачиберадзе покинули одесский клуб

13 июля 2022, 18:53 |
436
0
Черноморец попрощался с двумя футболистами
ФК Черноморец. Артем Сухоцкий

«Черноморец» сообщил, что два игрока покидают одесский клуб.

Артем Сухоцкий покидает «моряков» по взаимному согласию сторон. Артем пришел в команду зимой, но так и не сыграл ни одного официального матча за одесситов.

Бека Вачиберадзе, бывший вице-капитаном, также больше не является игроком «Черноморца». Грузинский полузащитник весной защищал цвета Торпедо Кутаиси, за которое уже успел сыграть 15 матчей.

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Бека Вачиберадзе Артем Сухоцкий Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ
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Источник ФК Черноморец
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