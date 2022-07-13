Украина. Премьер лига13 июля 2022, 18:53 |
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Черноморец попрощался с двумя футболистами
Артем Сухоцкий и Бека Вачиберадзе покинули одесский клуб
13 июля 2022, 18:53 |
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«Черноморец» сообщил, что два игрока покидают одесский клуб.
Артем Сухоцкий покидает «моряков» по взаимному согласию сторон. Артем пришел в команду зимой, но так и не сыграл ни одного официального матча за одесситов.
Бека Вачиберадзе, бывший вице-капитаном, также больше не является игроком «Черноморца». Грузинский полузащитник весной защищал цвета Торпедо Кутаиси, за которое уже успел сыграть 15 матчей.
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