Черноморец попрощался с двумя футболистами

«Черноморец» сообщил, что два игрока покидают одесский клуб.

Артем Сухоцкий покидает «моряков» по взаимному согласию сторон. Артем пришел в команду зимой, но так и не сыграл ни одного официального матча за одесситов.

Бека Вачиберадзе, бывший вице-капитаном, также больше не является игроком «Черноморца». Грузинский полузащитник весной защищал цвета Торпедо Кутаиси, за которое уже успел сыграть 15 матчей.