ОФИЦИАЛЬНО. Кобин – спортдир Металлиста, Призетко – главный тренер

13 июля состоялась расширенная онлайн-конференция, в которой приняло участие руководство «Металлиста».

Сообщается, что спортивным директором клуба назначен Василий Кобин, который уже приступил к работе.

Обязанности главного тренера после ухода Александра Кучера и его помощника Юрия Ушмаева исполняет Александр Призетко.

Отметим, что Кобин ранее тренировал «Минай», Призетко входил в тренерский штаб Кучера.