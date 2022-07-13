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  4. Все согласовано. Рафинья перейдет в Барселону
Испания
13 июля 2022, 11:26 |
149
0

Все согласовано. Рафинья перейдет в Барселону

«Лидс» получит 58 миллионов евро

13 июля 2022, 11:26 |
149
0
Все согласовано. Рафинья перейдет в Барселону
ФК Лидс. Рафинья

Вингер «Лидса» Рафинья де-факто перешел в «Барселону». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны согласовали все условия трансфера. «Лидс» получит за своего игрока 58 миллионов евро плюс бонусы.

Контракт с самим Рафиньей уже был согласован ранее. 25-летний бразилец подпишет соглашение до 2027 года.

В сезоне-2021/22 Рафинья провел 35 матчей за «Лидс» в АПЛ, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Рафинья Барселона Фабрицио Романо Лидс трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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