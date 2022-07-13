Все согласовано. Рафинья перейдет в Барселону

Вингер «Лидса» Рафинья де-факто перешел в «Барселону». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны согласовали все условия трансфера. «Лидс» получит за своего игрока 58 миллионов евро плюс бонусы.

Контракт с самим Рафиньей уже был согласован ранее. 25-летний бразилец подпишет соглашение до 2027 года.

В сезоне-2021/22 Рафинья провел 35 матчей за «Лидс» в АПЛ, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.