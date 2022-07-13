Испания13 июля 2022, 11:26 |
149
0
Все согласовано. Рафинья перейдет в Барселону
«Лидс» получит 58 миллионов евро
13 июля 2022, 11:26 |
149
0
Вингер «Лидса» Рафинья де-факто перешел в «Барселону». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Стороны согласовали все условия трансфера. «Лидс» получит за своего игрока 58 миллионов евро плюс бонусы.
Контракт с самим Рафиньей уже был согласован ранее. 25-летний бразилец подпишет соглашение до 2027 года.
В сезоне-2021/22 Рафинья провел 35 матчей за «Лидс» в АПЛ, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 июля 2022, 06:45 0
Главные новости за 12 июля на Sport.ua
Футбол | 12 июля 2022, 11:55 4
Оба поединка можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports
Футбол | 13.07.2022, 09:00
Футбол | 12.07.2022, 11:52
Футбол | 13.07.2022, 07:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.07.2022, 08:20 1
12.07.2022, 07:39
11.07.2022, 09:00 3
Бокс
11.07.2022, 20:45 8
12.07.2022, 10:27 3
12.07.2022, 23:52 11
12.07.2022, 11:11