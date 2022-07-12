ВИДЕО. Пора звонить Мефодьевне. Как Денисов познакомился с Януковичем

3 июня 2002 года донецкий «Шахтер» вплотную приблизился к первому чемпионскому титулу, обыграв дома киевское «Динамо» со счетом 2:0.

После этого для завоевания золотых медалей оставалось только обыграть аутсайдера - «Закарпатье», с чем «горняки» благополучно справились.

Репортером на том матче работал еще малоизвестный Александр Денисов. После матча он хотел взять интервью у президента «Шахтера» Рината Ахметова, который был в сопровождении своих знаменитых и влиятельных друзей – Виктора Януковича и Бориса Колесникова.

Денисов просил редактора телеканала «Украина» Марину Мефодьевну вывести его в прямой эфир, что долгое время не удавалось сделать.

«Донбасс порожняк не гонит» и «Или ты тоже меня не заметил, *****» - фразы, ушедшие в народ. Это эпическое видео просто невозможно забыть.

По иронии судьбы, в этот день Александр Денисов, ставший впоследствии директором телеканалов «Футбол 1/2/3», отмечал день рождения.

Ничто не длится вечно. С сегодняшнего дня «Медиа Группа Украина» прекратила вещание, поскольку собственник Ринат Ахметов отказался от лицензий в пользу государства.