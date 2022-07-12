С 12 июля канали Футбол 1/2/3 начали транслировать национальный марафон
Возможно, что больше футбола на этих каналах мы не увидим
В понедельник владелец донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов официально сообщил о том, что его инвестиционная компания SCM выходит из медийного бизнеса.
Государству будут возвращены все лицензии, а это означает, что каналы «Футбол 1/2/3», должны прекратить вещание.
В полночь на телеканале «Футбол 1» началась трансляция телемарафона «Єдині новини», хотя в расписании было совсем другое. Марафон также запустили и по каналам «Футбол 2» и «Футбол 3».
Отметим, что Медиа Группа Украина также владеет онлайн-сервиса Oll.TV.
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