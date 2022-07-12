Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С 12 июля канали Футбол 1/2/3 начали транслировать национальный марафон
Украина. Премьер лига
12 июля 2022, 02:32 |
133
0

С 12 июля канали Футбол 1/2/3 начали транслировать национальный марафон

Возможно, что больше футбола на этих каналах мы не увидим

12 июля 2022, 02:32 |
133
0
С 12 июля канали Футбол 1/2/3 начали транслировать национальный марафон
screenshot

В понедельник владелец донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов официально сообщил о том, что его инвестиционная компания SCM выходит из медийного бизнеса.

Государству будут возвращены все лицензии, а это означает, что каналы «Футбол 1/2/3», должны прекратить вещание.

В полночь на телеканале «Футбол 1» началась трансляция телемарафона «Єдині новини», хотя в расписании было совсем другое. Марафон также запустили и по каналам «Футбол 2» и «Футбол 3».

Отметим, что Медиа Группа Украина также владеет онлайн-сервиса Oll.TV.

По теме:
Тете включен в заявку Лиона на товарищеские матчи против Динамо
Источник: решение Ахметова означает прекращение вещания каналов Футбол
Названа зарплата Марлона в Монце и дата его перехода из Шахтера
бизнес Александр Денисов Ринат Ахметов телеканал Футбол 1/2/3 Шахтер Донецк Медиа Группа Украина Александр Глущенко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бан от Суркиса. Буяльский вел переговоры с клубом Фила Невилла из MLS
Футбол | 11 июля 2022, 22:19 0
Бан от Суркиса. Буяльский вел переговоры с клубом Фила Невилла из MLS
Бан от Суркиса. Буяльский вел переговоры с клубом Фила Невилла из MLS

Хавбек киевского «Динамо» мог перейти в «Интер» Майами

Источник: переговоры Динамо с Ярмоленко провалились
Футбол | 11 июля 2022, 19:47 4
Источник: переговоры Динамо с Ярмоленко провалились
Источник: переговоры Динамо с Ярмоленко провалились

Стороны не сумели договориться

Байндл рассказала, за счет чего удалось переиграть Бабош в Будапеште
Теннис | 12.07.2022, 01:30
Байндл рассказала, за счет чего удалось переиграть Бабош в Будапеште
Байндл рассказала, за счет чего удалось переиграть Бабош в Будапеште
Как Днепр-1, Металлист и миллион за Кучера выставляют УПЛ на посмешище
Футбол | 11.07.2022, 12:19
Как Днепр-1, Металлист и миллион за Кучера выставляют УПЛ на посмешище
Как Днепр-1, Металлист и миллион за Кучера выставляют УПЛ на посмешище
Непобедимый Джокович, триумф Казахстана и неиспользованный шанс Цуренко
Теннис | 11.07.2022, 07:15
Непобедимый Джокович, триумф Казахстана и неиспользованный шанс Цуренко
Непобедимый Джокович, триумф Казахстана и неиспользованный шанс Цуренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер сделал предложение по Коваленко. В конкурентах – Специя
Шахтер сделал предложение по Коваленко. В конкурентах – Специя
10.07.2022, 15:49 3
Футбол
Алексей ДАНИЛОВ: «Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны»
Алексей ДАНИЛОВ: «Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны»
11.07.2022, 15:25 1
Война
Победа Динамо, очередной любитель русского мира, кто сыграет в Первой лиге
Победа Динамо, очередной любитель русского мира, кто сыграет в Первой лиге
10.07.2022, 06:09
Другие виды
Источник: Ярмоленко уже обсудил с Луческу вопрос возвращения в Динамо
Источник: Ярмоленко уже обсудил с Луческу вопрос возвращения в Динамо
10.07.2022, 19:45 2
Футбол
Ярмоленко договорился о возвращении в Динамо – турецкий журналист
Ярмоленко договорился о возвращении в Динамо – турецкий журналист
10.07.2022, 17:04 23
Футбол
ТЕРЛЮГА: «Тренер сказал 60 детям ехать домой и погиб от ракеты сам»
ТЕРЛЮГА: «Тренер сказал 60 детям ехать домой и погиб от ракеты сам»
10.07.2022, 23:59
Другие виды
Бой ветеранов и снова раздельное решение. Чисора взял реванш у Пулева
Бой ветеранов и снова раздельное решение. Чисора взял реванш у Пулева
10.07.2022, 01:36 6
Бокс
Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Сколько раз я должен восстанавливать Металлист?»
Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Сколько раз я должен восстанавливать Металлист?»
10.07.2022, 03:56 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем