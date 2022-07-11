Украина. Премьер лига11 июля 2022, 19:31 |
683
0
Александрия арендовала на два года игрока Динамо
Защитник Максим Дячук отправился в аренду
11 июля 2022, 19:31 |
683
0
«Александрия» официально сообщила о подписании защитника «Динамо» Киев Максима Дячука. Речь идет об аренде сроком на два года.
18-летний защитник начинал карьеру в академиях клубов «Ника» (Ивано-Франковск) и «Скала» (Моршин). В структуру «Динамо» попал в 2019 году. Также является игроком юношеской сборной Украины.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 июля 2022, 19:45 2
Румынский наставник киевлян хочет видеть Андрея в столичной команде
Футбол | 11 июля 2022, 13:13 2
Французский полузащитник вернулся в туринский клуб
Футбол | 11.07.2022, 14:16
Теннис | 11.07.2022, 07:15
Футбол | 10.07.2022, 21:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.07.2022, 09:52 3
09.07.2022, 17:57 19
10.07.2022, 13:07 22
11.07.2022, 12:19 15
09.07.2022, 19:24 11
Другие виды
09.07.2022, 21:55
11.07.2022, 08:20 1