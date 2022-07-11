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  4. Александрия арендовала на два года игрока Динамо
Украина. Премьер лига
11 июля 2022, 19:31 |
683
0

Александрия арендовала на два года игрока Динамо

Защитник Максим Дячук отправился в аренду

11 июля 2022, 19:31 |
683
0
Александрия арендовала на два года игрока Динамо
ФК Александрия. Максим Дячук

«Александрия» официально сообщила о подписании защитника «Динамо» Киев Максима Дячука. Речь идет об аренде сроком на два года.

18-летний защитник начинал карьеру в академиях клубов «Ника» (Ивано-Франковск) и «Скала» (Моршин). В структуру «Динамо» попал в 2019 году. Также является игроком юношеской сборной Украины.

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Источник ФК Александрия
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