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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Ермоленка и еще двух игроков
Украина. Премьер лига
10 июля 2022, 21:55 | Обновлено 10 июля 2022, 22:11
611
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Ермоленка и еще двух игроков

Максим Ермоленко, Илья Гаджук и Иван Литвиненко стали «одесситами»

10 июля 2022, 21:55 | Обновлено 10 июля 2022, 22:11
611
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Ермоленка и еще двух игроков
ФК Черноморец

Одесский «Черноморец» подписал еще трех новичков в летнее межсезонье. Пресс-служба клуба сообщила о событии так:

«Черноморский» сезон начался. Максим Ермоленко, Илья Гаджук и Иван Литвиненко становятся «одесситами» на ближайшее время. Их ждут южное солнце, искренняя поддержка болельщиков «Черноморца» и адская работа под руководством тренерского штаба».

24-летний форвард Максим Ермоленко выступал за Авангард из Краматорска (9 матчей и 1 гол за сезон в Первой лиге и забил 1 гол).

Контракт 19-летннего хавбека Ильи Гаджука принадлежал «Динамо», он сыграл 5 матчей за Ворсклу.

21-летний хавбек Иван Литвиненко недавно покинул «Рух» в качестве свободного агента.

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Источник ФК Черноморец
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