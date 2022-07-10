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  4. Названо, сколько Днепр-1 заплатит Металлисту за переход тренера Кучера
Украина. Премьер лига
10 июля 2022, 21:32 | Обновлено 10 июля 2022, 21:41
1709
3

Названо, сколько Днепр-1 заплатит Металлисту за переход тренера Кучера

В контракте тренера прописана клаусула в размере 1 млн долларов

10 июля 2022, 21:32 | Обновлено 10 июля 2022, 21:41
1709
3
Названо, сколько Днепр-1 заплатит Металлисту за переход тренера Кучера
ФК Металлист Харьков. Александр Кучер

Харьковский «Металлист» получит от «Днепра-1» компенсацию в размере 1 млн долларов за переход главного тренера Александра Кучера, информирует футбольный журналист Игорь Бурбас:

«Днепр-1» выплатит «Металлисту» 1 млн долларов компенсации за Александра Кучера. Именно такая клаусула прописана в контракте тренера. Сумма будет выплачена не сразу, а по частям.

Также продолжаются переговоры по игрокам, которые с разрешения харьковского руководства находятся в лагере «Днепра-1». С ними, скорее всего, оформят арендные сделки».

Помимо перехода Кучера ожидается, что вице-президент «Металлиста» Евгений Красников станет спортивным директором «Днепра-1».

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Металлист Харьков Днепр-1 Игорь Бурбас Александр Кучер отставка назначение тренера Евгений Красников
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Комментарии 3
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Михайло Кудієнко
Який мільйон, хто такий Кучер, чого він добився, рік назад дніпро-1 відмовилось за Скрипника платити 500 000
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+2
Артем Дима футболист
Бурбас  как циганык  с его "я вам мамою клянуся коломойський не моє відношення  до дніпра 1. " этот тоже  чушь порит  так что люди у виска крутят. 
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+2
aleks8-48
Я думал,что Красников ещё Днепру-1 заплатит за то,что тот пристроил его друга на зарплату. Доильный харьковский аппарат заработал,а впереди ещё щедроты за ни кому не нужные аренды. Лучше бы своим добавил или за эти деньги купили по настоящему нужного игрока. Никак, Коломойкий Красникову проигрался.
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0
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