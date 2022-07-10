Названо, сколько Днепр-1 заплатит Металлисту за переход тренера Кучера

Харьковский «Металлист» получит от «Днепра-1» компенсацию в размере 1 млн долларов за переход главного тренера Александра Кучера, информирует футбольный журналист Игорь Бурбас:

«Днепр-1» выплатит «Металлисту» 1 млн долларов компенсации за Александра Кучера. Именно такая клаусула прописана в контракте тренера. Сумма будет выплачена не сразу, а по частям.

Также продолжаются переговоры по игрокам, которые с разрешения харьковского руководства находятся в лагере «Днепра-1». С ними, скорее всего, оформят арендные сделки».

Помимо перехода Кучера ожидается, что вице-президент «Металлиста» Евгений Красников станет спортивным директором «Днепра-1».