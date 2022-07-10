Динамо - Лион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 июля «Динамо» в рамках подготовки к квалификации Лиги чемпионов проведет контрольный матч против «Лиона». Игра стартует в 19:00.

Ранее сообщалось, что киевляне в этот день дважды сыграют с «Лионом». В 19:00 и 22:00.