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Украина. Премьер лига
10 июля 2022, 16:30 |
1073
0

Динамо - Лион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Киевляне проведут очередной контрольный матч

10 июля 2022, 16:30 |
1073
0
Динамо - Лион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
fcdynamo.kiev.ua

12 июля «Динамо» в рамках подготовки к квалификации Лиги чемпионов проведет контрольный матч против «Лиона». Игра стартует в 19:00.

Ранее сообщалось, что киевляне в этот день дважды сыграют с «Лионом». В 19:00 и 22:00.

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Источник Sport.ua
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