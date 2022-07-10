Украина. Премьер лига10 июля 2022, 16:30 |
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Динамо - Лион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Киевляне проведут очередной контрольный матч
10 июля 2022, 16:30 |
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12 июля «Динамо» в рамках подготовки к квалификации Лиги чемпионов проведет контрольный матч против «Лиона». Игра стартует в 19:00.
Ранее сообщалось, что киевляне в этот день дважды сыграют с «Лионом». В 19:00 и 22:00.
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