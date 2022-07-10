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  4. Металлист 1925 подписал опытного полузащитника
Украина. Премьер лига
10 июля 2022, 16:15 |
188
0

Металлист 1925 подписал опытного полузащитника

Ярослав Мартынюк перебрался в харьковскую команду

10 июля 2022, 16:15 |
188
0
Металлист 1925 подписал опытного полузащитника
metalist1925.com

Клуб УПЛ «Металлист 1925» подписал контракт с украинским полузащитником Ярославом Мартынюком. О сроках соглашения информации нет.

33-летний Мартынюк последние три сезона выступал в составе «Руха». Провел 60 матчей.

Ранее команда оформила подписание защитника.

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Источник ФК Металлист 1925
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