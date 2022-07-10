Украина. Премьер лига10 июля 2022, 16:15 |
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Металлист 1925 подписал опытного полузащитника
Ярослав Мартынюк перебрался в харьковскую команду
10 июля 2022, 16:15 |
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Клуб УПЛ «Металлист 1925» подписал контракт с украинским полузащитником Ярославом Мартынюком. О сроках соглашения информации нет.
33-летний Мартынюк последние три сезона выступал в составе «Руха». Провел 60 матчей.
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