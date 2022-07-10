Металлист 1925 подписал первого летнего новичка

«Металлист 1925» официально сообщил о подписании контракта с 29-летним защитником Игорем Курило. Он стал первым летним новичком команды Валерия Кривенцова.

Условия контракта не сообщаются. В «Металлисте 1925» Курило будет выступать под 17-м номером.

«Металлист 1925» - лишь третий клуб в карьере 29-летнего Курило. Последние пять лет он провел в «Агробизнесе», а начинал профессиональную карьеру в ФК «Тернополь».