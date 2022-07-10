Украина. Премьер лига10 июля 2022, 10:39 | Обновлено 10 июля 2022, 11:36
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Металлист 1925 подписал первого летнего новичка
Игроком команды стал защитник Игорь Курило
10 июля 2022, 10:39 | Обновлено 10 июля 2022, 11:36
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«Металлист 1925» официально сообщил о подписании контракта с 29-летним защитником Игорем Курило. Он стал первым летним новичком команды Валерия Кривенцова.
Условия контракта не сообщаются. В «Металлисте 1925» Курило будет выступать под 17-м номером.
«Металлист 1925» - лишь третий клуб в карьере 29-летнего Курило. Последние пять лет он провел в «Агробизнесе», а начинал профессиональную карьеру в ФК «Тернополь».
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