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  4. Металлист 1925 подписал первого летнего новичка
Украина. Премьер лига
10 июля 2022, 10:39 | Обновлено 10 июля 2022, 11:36
701
0

Металлист 1925 подписал первого летнего новичка

Игроком команды стал защитник Игорь Курило

10 июля 2022, 10:39 | Обновлено 10 июля 2022, 11:36
701
0
Металлист 1925 подписал первого летнего новичка
ФК Металлист 1925. Игорь Курило

«Металлист 1925» официально сообщил о подписании контракта с 29-летним защитником Игорем Курило. Он стал первым летним новичком команды Валерия Кривенцова.

Условия контракта не сообщаются. В «Металлисте 1925» Курило будет выступать под 17-м номером.

«Металлист 1925» - лишь третий клуб в карьере 29-летнего Курило. Последние пять лет он провел в «Агробизнесе», а начинал профессиональную карьеру в ФК «Тернополь».

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Источник ФК Металлист 1925
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