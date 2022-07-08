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ITF
08 июля 2022, 18:11 |
16
0

Известны результаты жеребьевки финального турнира Кубок Билли Джин Кинг

Соревнования состоятся 8-13 ноября в Глазго

08 июля 2022, 18:11 |
16
0
Известны результаты жеребьевки финального турнира Кубок Билли Джин Кинг
Billie Jean King Cup

Состоялась жеребьевка группового этапа финального турнира Кубка Билли Джин Кинг.

Составы групп

Группа A: Швейцария, Канада, Италия.
Группа B: Австралия, Словакия, Бельгия.
Группа C: Испания, Казахстан, Великобритания.
Группа D: Чехия, США, Польша.

Соревнования состоятся 8-13 ноября в Глазго.

В полуфинал выйдут победители групп. 

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