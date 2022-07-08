Ворскла подтвердила подписание Марлисона

«Ворскла» официально сообщила о подписании форварда «Фигейренсе» Марлисона. Речь идет об аренде на один год.

Отметим, что бразильский клуб сообщил об аренде Марлисона еще 4 июля.

Марлисон в сезоне-2021/22 уже играл в УПЛ – на правах аренды за «Металлист 1925». На его счету 14 матчей в чемпионате, в которых он забил 5 мячей.