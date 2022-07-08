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  4. Ворскла подтвердила подписание Марлисона
Украина. Премьер лига
08 июля 2022, 14:40 |
443
0

Ворскла подтвердила подписание Марлисона

Бразильский форвард проведет сезон в полтавском клубе

08 июля 2022, 14:40 |
443
0
Ворскла подтвердила подписание Марлисона
ФК Ворскла

«Ворскла» официально сообщила о подписании форварда «Фигейренсе» Марлисона. Речь идет об аренде на один год.

Отметим, что бразильский клуб сообщил об аренде Марлисона еще 4 июля.

Марлисон в сезоне-2021/22 уже играл в УПЛ – на правах аренды за «Металлист 1925». На его счету 14 матчей в чемпионате, в которых он забил 5 мячей.

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Марлисон Ворскла Полтава Фигейренсе аренда игрока трансферы трансферы УПЛ
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Источник ФК Ворскла
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