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Украина. Премьер лига
08 июля 2022, 02:40 | Обновлено 08 июля 2022, 03:07
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0

Динамо – Люцерн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

08 июля 2022, 02:40 | Обновлено 08 июля 2022, 03:07
10
0
Динамо – Люцерн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 7 июля, киевское «Динамо» проведет благотворительный поединок против швейцарского «Люцерна». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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