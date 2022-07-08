Украина. Премьер лига08 июля 2022, 02:40 | Обновлено 08 июля 2022, 03:07
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Динамо – Люцерн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
08 июля 2022, 02:40 | Обновлено 08 июля 2022, 03:07
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В четверг, 7 июля, киевское «Динамо» проведет благотворительный поединок против швейцарского «Люцерна». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
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