Украина в упорно борьбе проиграла Испании, Надаль снялся с Уимблдона

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 7 июля.

1. Проигранный бой чемпионам. Сборная Украины одно очко уступила Испании. Команда Айнарса Багатскиса проиграла в упорной борьбе.

2. 10 мячей! Украина U-19 разгромила сверстников из Андорры в отборе Евро-2022. Соперник ничего не сумел противопоставить сине-желтой команде.

3. 30 матчей по всей Европе. Результаты игр квалификации Q1 Лиги конференций. 7 июля начался третий по силе еврокубковый турнир.

4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило молодого хавбека в Колос. Евгений Смирный снова будет выступать в «Колосе».

5. ОФИЦИАЛЬНО. Надаль снялся с Уимблдона. Ник Кирьос без боя вышел в финал.

6. Подолье из Хмельницкого отказалось участвовать в турнире Первой лиги. Клуб не прекращает существования, клубная академия продолжает работать.

7. Динамо разгромило резервный состав Сьона в спарринге. Команда Мирчи Луческу отгрузила соперникам шесть голов.

8. ЧМ-2024 по футзалу. Сборная Украины узнала соперников в отборе. Украина стартует в основном раунде отбора.

9. Халеп проиграла экс-россиянке на пути в финал Уимблдона. Симона не смогла подтвердить статус фаворитки матча.

10. Херсонский Продэксим узнал соперников в Лиге чемпионов по футзалу. 7 июля состоялась жеребьевка предварительного и основного раундов ЛЧ.