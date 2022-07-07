30 матчей по всей Европе. Результаты игр квалификации Q1 Лиги конференций

На этой неделе начался третий по силе еврокубковый турнир – Лига конференций.

30 матчей прошли по всей Европе, из них 26 игр состоялись в четверг, 7 июля.

Ниже приведены результаты игр квалификации Q1 Лиги конференций. Ответные встречи пройдут через неделю.

Полтавская «Ворскла» стартует с раунда Q2 матчами против шведского клуба АИК. Обе игры состоятся в Стокгольме.

Лига конференций 2022/23

Квалификация Q1. Первые матчи. 5–7 июля