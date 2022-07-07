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  4. 30 матчей по всей Европе. Результаты игр квалификации Q1 Лиги конференций
Лига конференций
07 июля 2022, 23:59 | Обновлено 08 июля 2022, 00:19
106
0

30 матчей по всей Европе. Результаты игр квалификации Q1 Лиги конференций

7 июля начался третий по силе еврокубковый турнир

07 июля 2022, 23:59 | Обновлено 08 июля 2022, 00:19
106
0
30 матчей по всей Европе. Результаты игр квалификации Q1 Лиги конференций
УЕФА

На этой неделе начался третий по силе еврокубковый турнир – Лига конференций.

30 матчей прошли по всей Европе, из них 26 игр состоялись в четверг, 7 июля.

Ниже приведены результаты игр квалификации Q1 Лиги конференций. Ответные встречи пройдут через неделю.

Полтавская «Ворскла» стартует с раунда Q2 матчами против шведского клуба АИК. Обе игры состоятся в Стокгольме.

Лига конференций 2022/23

Квалификация Q1. Первые матчи. 5–7 июля

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Источник Sport.ua
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