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  4. Квалификация Лиги чемпионов. Забито всего 5 голов на 14 команд
Лига чемпионов
06 июля 2022, 23:35 | Обновлено 06 июля 2022, 23:47
94
0

Квалификация Лиги чемпионов. Забито всего 5 голов на 14 команд

Очередной игровой день ЛЧ отметился крайне низкой результативностью

06 июля 2022, 23:35 | Обновлено 06 июля 2022, 23:47
94
0
Квалификация Лиги чемпионов. Забито всего 5 голов на 14 команд
УЕФА

5 июля состоялись матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23. Ниже приведены их результаты.

Очередной игровой день ЛЧ отметился крайне низкой результативностью. 14 команд забили всего 5 мячей суммарно.

За «Динамо» Батуми весь матч провел украинец Александр Азацкий. За соперника, «Слован» из Братиславы, 58 минут сыграл Эрик Рамирес из Венесуэлы, арендованный словацким клубом у киевского «Динамо». В этой встрече голов забито не было.

Ответные поединки состоятся через неделю.

Лига чемпионов 2022/23

1-й раунд квалификации Q1

Первые матчи, 6 июля

  • Тобол (Казахстан) – Ференцварош (Венгрия) – 0:0
  • Буде-Глимт (Норвегия) – Клаксвик (Фареры) – 3:0
  • ХИК (Финляндия) – РФШ (Латвия) – 1:0
  • Дюделанж (Люк) – Тирана (Албания) – 1:0
  • Зриньски (Босния и Герцеговина) – Шериф (Молдова) – 0:0
  • Марибор (Словения) – Шахтер Солигорск (Беларусь) – 0:0
  • Слован Братислава (Словакия) – Динамо Батуми (Грузия) – 0:0
     
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Источник Sport.ua
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