СОН Хин Мин: «Сталкивался со многими проявлениями расизма в Германии»
Лидер «Тоттенхэма» упомянул период выступлений в Германии
Форвард «Тоттенхэма» Сон Хин Мин вспомнил о трудностях во время немецкого периода своей карьеры, за которые отомстил, выбив Бундестим из чемпионата мира-2018:
«Я переехал в Германию, когда был молодым, и пережил столько действительно трудных, невероятных моментов.
Я сталкивался со многими проявлениями расизма. И, переживая такое действительно тяжелое время, у меня было много мыслей о том, что я должен однажды отомстить.
Когда люди плачут, я обычно хочу их утешить и обнять. Но, наблюдая за плачем немцев, я чувствовал, что смог отомстить, сделав то, что мне нравится».
Сон выступал в Германии в 2010 – 2015 годах за «Гамбург» и «Байер».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В их числе: Навин Малыш, Максим Дячук, Назар Волошин и Антон Царенко
Богдан Сарнавский вернулся в Украину