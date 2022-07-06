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  4. СОН Хин Мин: «Сталкивался со многими проявлениями расизма в Германии»
Англия
06 июля 2022, 12:51 | Обновлено 06 июля 2022, 13:14
188
1

СОН Хин Мин: «Сталкивался со многими проявлениями расизма в Германии»

Лидер «Тоттенхэма» упомянул период выступлений в Германии

06 июля 2022, 12:51 | Обновлено 06 июля 2022, 13:14
188
1
СОН Хин Мин: «Сталкивался со многими проявлениями расизма в Германии»
ФК Тоттенхэм. Сон Хын Мин

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хин Мин вспомнил о трудностях во время немецкого периода своей карьеры, за которые отомстил, выбив Бундестим из чемпионата мира-2018:

«Я переехал в Германию, когда был молодым, и пережил столько действительно трудных, невероятных моментов.

Я сталкивался со многими проявлениями расизма. И, переживая такое действительно тяжелое время, у меня было много мыслей о том, что я должен однажды отомстить.

Когда люди плачут, я обычно хочу их утешить и обнять. Но, наблюдая за плачем немцев, я чувствовал, что смог отомстить, сделав то, что мне нравится».

Сон выступал в Германии в 2010 – 2015 годах за «Гамбург» и «Байер».

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Сон Хын Мин Тоттенхэм расизм
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Источник France24
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