Колос попрощался с тремя футболистами

Клуб УПЛ «Колос» объявил об уходе из команды защитника Матии Рома, а также полузащитников Кирилла Петрова и Евгения Морозко.

Уже известно, что Петров перебрался в польскую «Корону», а Морозко будет играть в «Полесье».

Ранее клуб объявил о подписании Сергея Болбата, Кирилла Попова и еще трех игроков.