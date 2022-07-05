Украина. Премьер лига05 июля 2022, 12:40 |
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Колос попрощался с тремя футболистами
Команду покинули Морозко, Петров и Ром
05 июля 2022, 12:40 |
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Клуб УПЛ «Колос» объявил об уходе из команды защитника Матии Рома, а также полузащитников Кирилла Петрова и Евгения Морозко.
Уже известно, что Петров перебрался в польскую «Корону», а Морозко будет играть в «Полесье».
Ранее клуб объявил о подписании Сергея Болбата, Кирилла Попова и еще трех игроков.
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