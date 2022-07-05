Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос попрощался с тремя футболистами
Украина. Премьер лига
05 июля 2022, 12:40 |
705
0

Колос попрощался с тремя футболистами

Команду покинули Морозко, Петров и Ром

05 июля 2022, 12:40 |
705
0
Колос попрощался с тремя футболистами
koloskovalivka.com. Евгений Морозко

Клуб УПЛ «Колос» объявил об уходе из команды защитника Матии Рома, а также полузащитников Кирилла Петрова и Евгения Морозко.

Уже известно, что Петров перебрался в польскую «Корону», а Морозко будет играть в «Полесье».

Ранее клуб объявил о подписании Сергея Болбата, Кирилла Попова и еще трех игроков.

По теме:
Экс-вратарь Черноморца может перейти в Минай
Шахтер может подать в суд на ФИФА
Верес может подписать трех игроков
Колос Ковалевка Евгений Морозко Кирилл Петров Матия Ром трансферы трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Колос Ковалевка
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В МЮ не уверены, что Роналду поедет с командой в предсезонное турне
Футбол | 05 июля 2022, 13:27 0
В МЮ не уверены, что Роналду поедет с командой в предсезонное турне
В МЮ не уверены, что Роналду поедет с командой в предсезонное турне

Команда отправится в Австралию и Таиланд

Александр КУЧЕР: «Днепр-1? Невозможное становится возможным»
Футбол | 04 июля 2022, 16:47 0
Александр КУЧЕР: «Днепр-1? Невозможное становится возможным»
Александр КУЧЕР: «Днепр-1? Невозможное становится возможным»

Наставник «Металлиста» – о возможном переходе в стан принципиального соперника

Сенсационная победа Грузии над Испанией в овертайме ухудшила шансы Украины
Баскетбол | 04.07.2022, 21:35
Сенсационная победа Грузии над Испанией в овертайме ухудшила шансы Украины
Сенсационная победа Грузии над Испанией в овертайме ухудшила шансы Украины
Павелко рассказал, в каких регионах начнется сезон УПЛ
Футбол | 04.07.2022, 20:23
Павелко рассказал, в каких регионах начнется сезон УПЛ
Павелко рассказал, в каких регионах начнется сезон УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший главный тренер Тоттенхэма возглавил Аль-Иттихад
Футбол | 05.07.2022, 08:56
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший главный тренер Тоттенхэма возглавил Аль-Иттихад
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший главный тренер Тоттенхэма возглавил Аль-Иттихад
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
5 футболистов, которые стали мэрами
5 футболистов, которые стали мэрами
04.07.2022, 16:20 3
Футбол
Свитолина и другие игроки пожаловались в ITF на вице-президента ФТУ
Свитолина и другие игроки пожаловались в ITF на вице-президента ФТУ
04.07.2022, 22:30 4
Теннис
Ракицкий определится с новым клубом к середине июля
Ракицкий определится с новым клубом к середине июля
04.07.2022, 16:05
Футбол
Карлос Сайнс выиграл драматичную гонку в Англии, Перес и Хэмилтон - в топ-3
Карлос Сайнс выиграл драматичную гонку в Англии, Перес и Хэмилтон - в топ-3
03.07.2022, 19:24 5
Авто/мото
Северная Македония – Украина. Матч без турнирного значения, но с амбициями
Северная Македония – Украина. Матч без турнирного значения, но с амбициями
04.07.2022, 13:58
Баскетбол
Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии
Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии
03.07.2022, 10:26 9
Футбол
Источник: Кучера представят тренером Днепра-1, Металлист ищет наставника
Источник: Кучера представят тренером Днепра-1, Металлист ищет наставника
04.07.2022, 11:23 10
Футбол
Лондонский гамбит. Новая эпоха Челси
Лондонский гамбит. Новая эпоха Челси
03.07.2022, 11:41 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем