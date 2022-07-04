Барселона объявила о переходе Кристенсена
Защитник сборной Дании перебрался на «Камп Ноу»
Защитник сборной Дании Андреас Кристенсен стал игроком «Барселоны». 26-летний игрок, проведший шесть лет в «Челси», перешел в каталонский клуб на правах свободного агента.
Сообщается, что Кристенсен подписал с «Барселоной» контракт на четыре года. Клаусула в контракте датчанина – 500 миллионов евро.
На счету Андреаса Кристенсена 57 матчей за сборную Дании.
Ранее «Барселона» объявила о подписании контракта с Франком Кессье, который также перебрался в Каталонию на правах свободного агента.
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