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04 июля 2022, 17:34 | Обновлено 04 июля 2022, 17:39
638
0

Барселона объявила о переходе Кристенсена

Защитник сборной Дании перебрался на «Камп Ноу»

04 июля 2022, 17:34 | Обновлено 04 июля 2022, 17:39
638
0
Барселона объявила о переходе Кристенсена
ФК Барселона

Защитник сборной Дании Андреас Кристенсен стал игроком «Барселоны». 26-летний игрок, проведший шесть лет в «Челси», перешел в каталонский клуб на правах свободного агента.

Сообщается, что Кристенсен подписал с «Барселоной» контракт на четыре года. Клаусула в контракте датчанина – 500 миллионов евро.

На счету Андреаса Кристенсена 57 матчей за сборную Дании.

Ранее «Барселона» объявила о подписании контракта с Франком Кессье, который также перебрался в Каталонию на правах свободного агента.

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Источник ФК Барселона
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