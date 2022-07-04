Англия04 июля 2022, 04:04 |
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Ливерпуль представил Карвалью
Контракт португальского хавбека с мерсисайдцами рассчитан до лета 2027 года
04 июля 2022, 04:04 |
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«Ливерпуль» официально объявил о переходе 19-летнего португальского полузащитника Фабиу Карвалью.
Контракт Карвалью с мерсисайдцами рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого португальца в 12 миллионов евро.
В минувшем сезоне Карвалью выступал за «Фулхэм». В составе «дачников» хавбек провел 38 матчей, забив 11 голов и отдав восемь результативных передач.
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