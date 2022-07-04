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  4. Ливерпуль представил Карвалью
Англия
04 июля 2022, 04:04 |
69
0

Ливерпуль представил Карвалью

Контракт португальского хавбека с мерсисайдцами рассчитан до лета 2027 года

04 июля 2022, 04:04 |
69
0
Ливерпуль представил Карвалью
ФК Ливерпуль. Фабиу Карвалью

«Ливерпуль» официально объявил о переходе 19-летнего португальского полузащитника Фабиу Карвалью.

Контракт Карвалью с мерсисайдцами рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого португальца в 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне Карвалью выступал за «Фулхэм». В составе «дачников» хавбек провел 38 матчей, забив 11 голов и отдав восемь результативных передач.

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Источник ФК Ливерпуль
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