Ливерпуль представил Карвалью

«Ливерпуль» официально объявил о переходе 19-летнего португальского полузащитника Фабиу Карвалью.

Контракт Карвалью с мерсисайдцами рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого португальца в 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне Карвалью выступал за «Фулхэм». В составе «дачников» хавбек провел 38 матчей, забив 11 голов и отдав восемь результативных передач.