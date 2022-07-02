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  4. ВЕРНИДУБ: «Слово «русский» будет самым позорным на век вперед»
Украина. Премьер лига
02 июля 2022, 22:50 | Обновлено 02 июля 2022, 22:58
357
1

ВЕРНИДУБ: «Слово «русский» будет самым позорным на век вперед»

Главный тренер «Кривбасса» высказался о соседях

02 июля 2022, 22:50 | Обновлено 02 июля 2022, 22:58
357
1
ВЕРНИДУБ: «Слово «русский» будет самым позорным на век вперед»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб высказался о россиянах.

«После того, что они сделали, на век вперед слово «русский» будет самым позорным словом. Что я русский или там советский. Я понимаю это как самое страшное для нас. 100 процентов. Другого не дано», – сказал Вернидуб.

Ранее Юрий Вернидуб сделал патриотическую татуировку.

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Источник ПроФутбол
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Леха Аксютенко
Не русский, а россиянин. К Руси они не имеют никакого отношения 
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