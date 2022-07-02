Украина. Премьер лига02 июля 2022, 22:50 | Обновлено 02 июля 2022, 22:58
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ВЕРНИДУБ: «Слово «русский» будет самым позорным на век вперед»
Главный тренер «Кривбасса» высказался о соседях
02 июля 2022, 22:50 | Обновлено 02 июля 2022, 22:58
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Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб высказался о россиянах.
«После того, что они сделали, на век вперед слово «русский» будет самым позорным словом. Что я русский или там советский. Я понимаю это как самое страшное для нас. 100 процентов. Другого не дано», – сказал Вернидуб.
Ранее Юрий Вернидуб сделал патриотическую татуировку.
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