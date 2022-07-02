ВЕРНИДУБ: «Слово «русский» будет самым позорным на век вперед»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб высказался о россиянах.

«После того, что они сделали, на век вперед слово «русский» будет самым позорным словом. Что я русский или там советский. Я понимаю это как самое страшное для нас. 100 процентов. Другого не дано», – сказал Вернидуб.

Ранее Юрий Вернидуб сделал патриотическую татуировку.