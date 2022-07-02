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Уимблдон
02 июля 2022, 04:59 | Обновлено 02 июля 2022, 05:21
43
0

Кто вернулся на Уимблдон? В паре с братом Маррея Винус обыграла... Винус

Винус Уильямс и Джейми Маррей успешно начали Уимблдон-2022 в миксте

02 июля 2022, 04:59 | Обновлено 02 июля 2022, 05:21
43
0
Кто вернулся на Уимблдон? В паре с братом Маррея Винус обыграла... Винус
Twitter. Джейми Маррей и Винус Уильямс

42-летняя американская теннисистка Винус Уильямс успешно стартовала Уимблдоне в паре с 36-летним британцем Джейми Марреем, старшим братом Энди Маррея. Американка не выступала на соревнованиях почти год. 

В первом раунде микст-турнира Уимблдона-2022 Винус Уильямс и Джейми Маррей обыграли пару Майкл Винус [парадокс!] (Австралия) / Алисия Росольска (Польша) в трех сетах со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.

Во втором раунде Винус Уильямс и Джейми Маррей будут играть против британского дуэта Джонни О'Мара / Алисия Барнетт.

В прошлом тысячелетии Винус Уильямс дважды выигрывала турниры Большого шлема в смешанном разряде с американцем Джастином Гимелстобом (Австралиан Опен 1998 и Ролан Гаррос 1998). А также Винус играла в финале Уимблдона-2006 с Бобом Брайаном, но трофей выиграть не смогла.

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Уимблдон-2022 Винус Уильямс Джейми Маррей Майкл Винус Алисия Росольска Джонни О'Мара Алисия Барнетт
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Источник Sport.ua
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