Украина. Премьер лига01 июля 2022, 17:28 | Обновлено 01 июля 2022, 17:39
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Александрия объявила о подписании двух игроков Волыни
Контракт с клубом подписали Александр Мартынюк и Богдан Кобзар
01 июля 2022, 17:28 | Обновлено 01 июля 2022, 17:39
393
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«Александрия» объявила о подписании двух футболистов луцкой «Волыни».
Контракт с клубом подписали 30-летние Александр Мартынюк и Богдан Кобзарь.
Мартынюк играет на позиции левого защитника, а Кобзарь – форвард.
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