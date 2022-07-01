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  4. Александрия объявила о подписании двух игроков Волыни
Украина. Премьер лига
01 июля 2022, 17:28 | Обновлено 01 июля 2022, 17:39
393
0

Александрия объявила о подписании двух игроков Волыни

Контракт с клубом подписали Александр Мартынюк и Богдан Кобзар

01 июля 2022, 17:28 | Обновлено 01 июля 2022, 17:39
393
0
Александрия объявила о подписании двух игроков Волыни
ФК Александрия. Богдан Кобзарь

«Александрия» объявила о подписании двух футболистов луцкой «Волыни».

Контракт с клубом подписали 30-летние Александр Мартынюк и Богдан Кобзарь.

Мартынюк играет на позиции левого защитника, а Кобзарь – форвард.

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Источник ФК Александрия
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