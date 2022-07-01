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  4. Дмитрий РИЗНЫК: «В Польше мы не будем себя чувствовать как дома»
Лига конференций
01 июля 2022, 15:19 | Обновлено 01 июля 2022, 15:24
219
1

Дмитрий РИЗНЫК: «В Польше мы не будем себя чувствовать как дома»

Вратарь «Ворсклы» – о домашнем поединке с АИКом в Лиге конференций

01 июля 2022, 15:19 | Обновлено 01 июля 2022, 15:24
219
1
Дмитрий РИЗНЫК: «В Польше мы не будем себя чувствовать как дома»
УАФ. Дмитрий Ризнык

Голкипер полтавской «Ворсклы» Дмитрий Ризнык высказался о назначении Виктора Скрипника на пост главного тренера, поделился мыслями накануне еврокубкового противостояния с АИКом, а также прокомментировал отъезд легионеров.

– В каком настроении и физическом состоянии вы едете после полтавских сборов?
– Настроение отличное, потому что мы будем готовиться к игре в еврокубках. Относительно физического состояния, то игроки придерживались режима, который давал тренер, поэтому подготовка неплохая.

– С тренером вы были на связи до этого?
– Со Скрипником? Он давал упражнения, мы их выполняли.

– Два матча пройдут в Швеции. Может быть надо было один матч сыграть в Польше?
– В нашем случае нет разницы, где мы будем играть, потому что нет возможности играть в Полтаве. Польша - дружественная страна, но мы не будем себя чувствовать как дома.

– Общаешься с легионерами? Кто-то хочет приехать и играть?
– Связи особо нет. Считаю, что ребята не поедут в Украину играть, - сказал Ризнык.

Напомним, первый матч между Ворсклой и АИКом во втором отборочном раунде Лиги конференций состоится 21 июля, ответный - 27 июля.

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Дмитрий Ризнык Ворскла Полтава Лига конференций АИК Ворскла - АИК
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Источник Футбол 1/2/3
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adidas777
Редкую тупость сморозил про Польшу... 
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