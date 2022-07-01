Хомченовский и Вернидуб-младший стали игроками Кривбасса
Юрий Вернидуб собирает серьезную команду
Криворожский ФК «Кривбасс» подписал контракты с пятым и шестым новобранцами.
34-летний защитник Виталий Вернидуб и 32-летний полузащитник Дмитрий Хомченовский вернулись в команду, в которой уже выступали раньше.
Отметим, что Виталий Вернидуб – сын главного тренера «Кривбасса» Юрия Вернидуба. В прошлом сезоне УПЛ на его счету 12 матчей за «Зарю».
Дмитрий Хомченовский в последнем сезоне УПЛ сыграл за «Зарю» 14 матчей.
Ранее «Кривбасс» подписал защитника Тимура Стецькова, полузащитников Андрея Понедельника и Тимура Кораблина, а также нападающего Дениса Устименко.
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