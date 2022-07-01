Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хомченовский и Вернидуб-младший стали игроками Кривбасса
Украина. Премьер лига
01 июля 2022, 12:25 | Обновлено 01 июля 2022, 12:26
237
0

Хомченовский и Вернидуб-младший стали игроками Кривбасса

Юрий Вернидуб собирает серьезную команду

01 июля 2022, 12:25 | Обновлено 01 июля 2022, 12:26
237
0
Хомченовский и Вернидуб-младший стали игроками Кривбасса
ФК Кривбасс

Криворожский ФК «Кривбасс» подписал контракты с пятым и шестым новобранцами.

34-летний защитник Виталий Вернидуб и 32-летний полузащитник Дмитрий Хомченовский вернулись в команду, в которой уже выступали раньше.

Отметим, что Виталий Вернидуб – сын главного тренера «Кривбасса» Юрия Вернидуба. В прошлом сезоне УПЛ на его счету 12 матчей за «Зарю».

Дмитрий Хомченовский в последнем сезоне УПЛ сыграл за «Зарю» 14 матчей.

Ранее «Кривбасс» подписал защитника Тимура Стецькова, полузащитников Андрея Понедельника и Тимура Кораблина, а также нападающего Дениса Устименко.

По теме:
Заря объявила о подписании бывшего полузащитника Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник Миколенко подписал контракт с Тоттенхэмом
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 покинули 7 игроков. В том числе лидеры
трансферы Кривбасс Кривой Рог трансферы УПЛ Дмитрий Хомченовский Виталий Вернидуб
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома хочет сыграть с Шахтером, чтоб не платить штраф в 300 тысяч евро
Футбол | 30 июня 2022, 16:20 0
Рома хочет сыграть с Шахтером, чтоб не платить штраф в 300 тысяч евро
Рома хочет сыграть с Шахтером, чтоб не платить штраф в 300 тысяч евро

Римляне решили провести товарищеский матч с «горняками», отменив визит в Барселону

Автогол Андрея Ярмоленко в матче с Уэльсом отменен. Кто автор гола?
Футбол | 01 июля 2022, 01:05 6
Автогол Андрея Ярмоленко в матче с Уэльсом отменен. Кто автор гола?
Автогол Андрея Ярмоленко в матче с Уэльсом отменен. Кто автор гола?

Забитый мяч переписали на форварда валлийской команды Гарета Бэйла

Ницца перебила предложение Фулхэма по Соломону
Футбол | 01.07.2022, 11:05
Ницца перебила предложение Фулхэма по Соломону
Ницца перебила предложение Фулхэма по Соломону
Подиум Бех-Романчук, Левченко и Геращенко, Зарю покинули Вернидуб и Громов
Футбол | 01.07.2022, 07:30
Подиум Бех-Романчук, Левченко и Геращенко, Зарю покинули Вернидуб и Громов
Подиум Бех-Романчук, Левченко и Геращенко, Зарю покинули Вернидуб и Громов
«Готов закрыть путина от пули». Бывший глава Ф-1 снова попал в скандал
Авто/мото | 30.06.2022, 17:11
«Готов закрыть путина от пули». Бывший глава Ф-1 снова попал в скандал
«Готов закрыть путина от пули». Бывший глава Ф-1 снова попал в скандал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
30.06.2022, 07:00
Футбол
Крупнейший обмен. Украина вернула из плена 95 защитников Азовстали
Крупнейший обмен. Украина вернула из плена 95 защитников Азовстали
29.06.2022, 19:11 5
Война
ВИДЕО. Залужный показал, как ВСУ выбивали врага с острова Змеиный
ВИДЕО. Залужный показал, как ВСУ выбивали врага с острова Змеиный
30.06.2022, 15:13 3
Война
В ожидании сборников. Динамо уступило Лозанне в контрольном матче
В ожидании сборников. Динамо уступило Лозанне в контрольном матче
29.06.2022, 22:52 1
Футбол
Президент Агробизнеса: «У меня на руках под обстрелом умер ребенок»
Президент Агробизнеса: «У меня на руках под обстрелом умер ребенок»
29.06.2022, 17:45
Футбол
«Приеду на велосипеде». Швед отреагировал на интерес со стороны Шахтера
«Приеду на велосипеде». Швед отреагировал на интерес со стороны Шахтера
30.06.2022, 03:50
Футбол
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Зозуля – тот еще дурак. Только одним чубом и бьет»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Зозуля – тот еще дурак. Только одним чубом и бьет»
30.06.2022, 08:55 4
Футбол
Звездная фигуристка Татьяна Навка рассталась c пресс-секретарем путина
Звездная фигуристка Татьяна Навка рассталась c пресс-секретарем путина
29.06.2022, 14:35 5
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем