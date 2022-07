Соперница Цуренко – единственная, кто не проиграл свою подачу на Уимблдоне

Немецкая теннисистка Юле Нимайер – единственный игрок на Уимблдоне-2022, кто не проиграл ни одного гейма на подаче в первых двух раундах турнира в Великобритании.

Обыграв китаянку Ван Сиюй и эстонку Анетт Контавейт, Юле Нимайер (97-й номер рейтинга WTA) сохранила свою подачу в 17 случаях из 17 сыгранных геймов. При этом он спасла 3 из 3 брейк-пойнтов соперниц.

Нимайер в 3-м раунде Уимблдона-2022 встретится с Лесей Цуренко, единственной из украинок, кто продолжает борьбу на турнире.

Germany's Jule Niemeier is the only player to remain unbroken through the first two rounds of #Wimbledon.



With wins over Wang Xiyu and Anett Kontaveit, No.97 Niemeier has held serve in 17 of 17 service games and saved 3 of 3 break points.



Faces Lesia Tsurenko in 3R. pic.twitter.com/NgPGSev5L1