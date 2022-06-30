ITF30 июня 2022, 19:33 |
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Козлова пробилась в 1/4 финала на 60-тысячнике во Франции
Катерина одержала вторую победу в Монпелье
30 июня 2022, 19:33 |
227
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Украинская теннисистка Катерина Байндл пробилась в четвертьфинал грунтового 60-тысячника во Франции.
В матче второго круга четвертая сеяная украинка переиграла американку Грэйс Мин.
Монпелье. Второй круг
Катерина Байндл (Украина) – Грэйс Мин (США) – 7:5, 7:5
Далее по сетку восьмая сеяная Моюка Учидзима из Японии.
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