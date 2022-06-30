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  4. Козлова пробилась в 1/4 финала на 60-тысячнике во Франции
ITF
30 июня 2022, 19:33 |
227
0

Козлова пробилась в 1/4 финала на 60-тысячнике во Франции

Катерина одержала вторую победу в Монпелье

30 июня 2022, 19:33 |
227
0
Козлова пробилась в 1/4 финала на 60-тысячнике во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл пробилась в четвертьфинал грунтового 60-тысячника во Франции.

В матче второго круга четвертая сеяная украинка переиграла американку Грэйс Мин.

Монпелье. Второй круг
Катерина Байндл (Украина) – Грэйс Мин (США) – 7:5, 7:5

Далее по сетку восьмая сеяная Моюка Учидзима из Японии.

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Катерина Байндл (Козлова) ITF Монпелье Грэйс Мин
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Источник Sport.ua
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