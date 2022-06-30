Украина. Премьер лига30 июня 2022, 17:45 |
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Металлист - Истанбул Башакшехир. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Контрольный матч на сборе в Турции
30 июня 2022, 17:45 |
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1 июля «Металлист» проведет контрольный матч с одним из лидеров турецкого футбола командой «Истанбул Башакшехир».
Матч начнется в 17:15.
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