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  4. Металлист - Истанбул Башакшехир. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
30 июня 2022, 17:45 |
181
0

Металлист - Истанбул Башакшехир. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Контрольный матч на сборе в Турции

30 июня 2022, 17:45 |
181
0
Металлист - Истанбул Башакшехир. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
metalist.ua

1 июля «Металлист» проведет контрольный матч с одним из лидеров турецкого футбола командой «Истанбул Башакшехир».

Матч начнется в 17:15.

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Источник Sport.ua
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