Верес заключил новый контракт с 23-летним защитником

Защитник Александр Савошко продолжит карьеру в составе «Вереса». Двадцатитрехлетний футболист заключил с «красно-черными» новый контракт. Срок действия трудового договора рассчитан на год.

Предыдущий сезон Савошко провел в «Ужгороде» на правах аренды. За команду из Закарпатья он сыграл 19 матчей.

За «Верес» Александр провел 3 игры в чемпионате Первой лиги 2020/2021.