Украина. Премьер лига30 июня 2022, 04:07 | Обновлено 30 июня 2022, 04:19
80
0
Верес заключил новый контракт с 23-летним защитником
Александр Савошко продолжит карьеру в ровенском клубе
30 июня 2022, 04:07 | Обновлено 30 июня 2022, 04:19
80
0
Защитник Александр Савошко продолжит карьеру в составе «Вереса». Двадцатитрехлетний футболист заключил с «красно-черными» новый контракт. Срок действия трудового договора рассчитан на год.
Предыдущий сезон Савошко провел в «Ужгороде» на правах аренды. За команду из Закарпатья он сыграл 19 матчей.
За «Верес» Александр провел 3 игры в чемпионате Первой лиги 2020/2021.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 29 июня 2022, 14:35 4
Похоже, Татьяна Навка и Дмитрий Песков расстаются
Бокс | 29 июня 2022, 17:43 7
Чемпион мира в супертяжелом весе – о своих ожиданиях от реванша с Энтони Джошуа
Футбол | 29.06.2022, 11:54
Футбол | 29.06.2022, 23:05
Футбол | 29.06.2022, 22:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.06.2022, 17:46 6
29.06.2022, 03:30 3
28.06.2022, 04:55 1
29.06.2022, 02:35
28.06.2022, 11:11 3
28.06.2022, 08:18 1
29.06.2022, 10:35 1