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28 июня 2022, 09:15 | Обновлено 28 июня 2022, 09:16
47
0

Владислав ВАКУЛА: «россия – уй***и и террористы»

Форвард «Полесья» – о ракетном ударе по ТРЦ в Кременчуге

28 июня 2022, 09:15 | Обновлено 28 июня 2022, 09:16
47
0
Владислав ВАКУЛА: «россия – уй***и и террористы»
ФК Полесье. Владислав Вакула

Нападающий «Полесья» Владислав Вакула прокомментировал нанесение россией ракетного удара по торговому центру в Кременчуге, где находилось более 1000 гражданских людей.

«россия – уй***и и террористы», - написал Вакула в Instagram.

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