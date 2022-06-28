Другие новости28 июня 2022, 09:15 | Обновлено 28 июня 2022, 09:16
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Владислав ВАКУЛА: «россия – уй***и и террористы»
Форвард «Полесья» – о ракетном ударе по ТРЦ в Кременчуге
28 июня 2022, 09:15 | Обновлено 28 июня 2022, 09:16
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Нападающий «Полесья» Владислав Вакула прокомментировал нанесение россией ракетного удара по торговому центру в Кременчуге, где находилось более 1000 гражданских людей.
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«россия – уй***и и террористы», - написал Вакула в Instagram.
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