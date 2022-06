ВИДЕО. Мяч Тео Эрнандес признан голом сезона в Серии А

Гол защитника «Милана» Тео Эрнандес признан лучшим в Серии А в сезоне-2021/22.

Французский футболист в матче 37-го тура против «Аталанты» (2:0) совершил проход через все поле, обыграл ряд игроков и поразил ворота соперника.

Goal of the Season #SerieA 💎 2021/2022 goes to...🥁



🎊🥇 @TheoHernandez 🥇🎊



presented by @cryptocom! ✨ #GOTS ✨ pic.twitter.com/hyDxRpYzFW