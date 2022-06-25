ФИФА-злодейка, или Как у Шахтера могут украсть Тете и Соломона

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) из-за продолжающейся российско-украинской войны продолжила еще на год действие своего разрешения для футболистов-иностранцев из УПЛ, которое позволяло им приостанавливать свои контракты с украинскими клубами и самостоятельно распоряжаться карьерой на оговоренный период. Для клубов единственным плюсом в этой ситуации является возможность законным образом не платить де-факто своим легионерам деньги, но минусов в этой истории куда как больше.

Новое разрешение от ФИФА вступит в силу с 1 июля, а потому до этой даты клубы УПЛ имеют возможность вести речь о полноценной продаже своих игроков, после чего те на следующий год будут вольны сами выбирать место работы без дополнительного согласования со своими украинскими работодателями. Эту ситуацию в интервью английским изданиям уже в пух и прах раскритиковал генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин, который прямо обвинил ряд агентов, желающих воспользоваться отнюдь небезупречными юридическими трактовками ФИФА, чтобы заполучить самых ценных игроков донецкого клуба если и не бесплатно, то фактически задаром.

Приостановка действия контрактов в понимании юристов ФИФА не подразумевает под собой пролонгацию трудовых договоров на тот же срок, на который они де-факто не исполнялись. Иными словами, если у футболиста-легионера истекает контракт с его украинским клубом летом 2023 года, то сейчас он может с чистой совестью дождаться 1 июля, подписать временное соглашение с любым клубом сроком на один сезон, а по его завершении покинуть «Шахтер» свободным агентом, никак не согласовывая вопрос компенсации за свои трансферные права.

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Описанная выше ситуация в «Шахтере» наблюдается у Исмаили и Маркиньоса Сиприано, контракты которых с «горняками» действуют до 30 июня 2023 года. Первый фактически перестал играть важную роль в команде еще после получения серьезной травмы, а потому его уход не должен стать серьезным ударом по коллективу в спортивном плане. Да и финансово на 32-летнем Исмаили «Шахтер» уже вряд ли мог рассчитывать на серьезный заработок, хотя 3-4 миллиона евро в этом случае лишними, конечно, не были бы. Очевидно, что бразилец воспользуется разрешением ФИФА, а через год уйдет из «Шахтера» свободным агентом. Информация о подобных стремлениях Исмаили появлялась в бразильских СМИ еще в мае.

О Маркиньосе Сиприано «Шахтер» также тужить не будет. Этот бразилец не смог зарекомендовать себя ни на правом фланге атаке, ни слева в обороне, куда был вынужденно переведен Паулу Фонсекой и Луишем Каштру. Последний год Сиприано провел в Швейцарии в аренде в «Сьоне», где в общем-то неплохо себя зарекомендовал, став важным игроком основы этой команды. «Сьон» не прочь сохранить Маркиньоса и даже имеет опцию на выкуп игрока за 1,5 миллиона евро, но сейчас швейцарцы, похоже, хотят вынудить «горняков» пойти на уступки, держа в уме разрешение от ФИФА. Еще зимой сообщалось, что «Сьон» хочет выкупить Сиприано, чтобы с выгодой перепродать его во Францию, Германию или Бельгию, где за бразильца якобы были готовы заплатить от 4 до 6 миллионов евро. Ныне диспозиция меняется, и платить такие деньги за игрока, с которым можно договариваться фактически напрямую не имеет ни малейшего смысла. Поэтому «Сьон», равно как и другие претенденты на Маркиньоса, будут давить на «Шахтер», и конкурировать, прежде всего, между собой за внимание и подпись футболиста. Если донецкий клуб в конечном итоге не получит ничего за этого игрока – сенсацией это не станет, равно как и по бюджету сильно ударить не должно.

Но есть в нынешнем «Шахтере» два легионера, ситуация с которыми в аспекте последних действий ФИФА выглядит куда более запутанной. Речь о бразильце Тете и израильтянине Маноре Соломоне, которых в свое время приобретали на замену прежним лидерам команды Тайсону и Марлосу. И Тете, и Соломон действительно за последние пару лет добились существенного прогресса в своих выступлениях, и на их продаже «Шахтер» планировал пристойно заработать, но пришла война…

Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Соломон весной не пожелал уходить в другой клуб на пару месяцев, очевидно, не увидев смысла рисковать (получение серьезной травмы в такой ситуации было бы чревато серьезными последствиями не для временного клуба Манора, а для самого футболиста и его дальнейших карьерных планов). Тете, наоборот, решил воспользоваться шансом поехать в топ-чемпионат, остановив выбор на французской Лиге 1 и варианте с «Лионом».

В стане «ткачей» Тете проявил себя великолепно – на его счету 7 результативных действий (2 забитых мяча и 5 голевых передач) в 9 матчах Лиги 1, причем бразилец вовсе не все матчи проводил со стартовых минут, или полностью. Неудивительно, что подобная статистика, не говоря уже о качестве игры и индивидуально сильной работе с мячом, привлекли внимание к Тете со стороны многих клубов. Но настойчивее всех сейчас в этом аспекте проявляет себя «Лион».

Несмотря на то, что «ткачи» получили нового собственника, в летнее трансферное окно у них вовсе не будет огромного бюджета на покупки. Команда не попала в еврокубки, а потому серьезных средств на усиление состава не получит. По этой причине «Лион» рассматривает все варианты, и продление еще на сезон срока действия разрешения ФИФА по легионерам из УПЛ является практически той самой манной небесной для французского клуба.

Руководство «Лиона» выходило на «Шахтер» с предложением о полноценном выкупе контракта Тете еще до вердикта ФИФА. Тогда «горняки» озвучили желаемую сумму в 25-28 миллионов евро, которая не устроила «ткачей». Однако сейчас диспозиция изменилась фактически на 90 градусов. В «Лионе», как сообщают французские источники, хотят уговорить Тете остаться в их команде еще на 12 месяцев, причем условия личного контракта между сторонами практически оговорены.

У «Шахтера» есть желание выгодно продать Тете уже нынешним летом, и «горняки» попытаются сыграть на интересе к хавбеку со стороны некоторых клубов английской Премьер-лиги. В частности, интерес к Тете проявляли «Ньюкасл» и «Саутгемптон», но «сороки» сейчас входят в когорту претендентов едва ли не по каждому третьему толковому игроку, а «святые» считают требования самого Тете по заработной плате чрезмерно завышенными, из-за чего ранее свернули переговоры с бразильцем.

Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

Де-факто нынешнее решение ФИФА прямо позволяет «Лиону» и другим заинтересованным в переходе Тете клубам давить на руководство «Шахтера». Если сейчас «горняки» не будут сговорчивыми, то бразилец уедет на год в аренду, приостановив срок действия своего контракта с украинцами, а через год у него останется только 6 месяцев по трудовому договору, что откроет возможность подписания предварительного соглашения с любым заинтересованным клубом. А это прямой риск потерять футболиста, за которого ранее было заплачено 15 миллионов евро, бесплатно, что в сегодняшних реалиях будет не только существенным имиджевым, но и финансовым ударом по «Шахтеру».

Ситуация с Соломоном практически аналогичная, из-за чего не стоит удивляться, что в СМИ фигурируют крайне скромные суммы, которые дают за израильтянина, оцененного порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро. Реально же «Шахтер», похоже, сумеет заработать на уходе Манора не более 8 миллионов евро, которые дает «Фулхэм», оставив за собой также определенную часть экономических прав (поговаривают о 20%), что может помочь заработать на будущей перепродаже футболиста.

Причем с самими легионерами «Шахтера» европейские клубы через агентов договариваются очень легко. Тот же Тете, по слухам, готов прямо сейчас заключить 5-летний контракт с «Лионом», где по финансовым вопросам его устраивает абсолютно все. С Соломоном ситуация похожая, ведь его представители также «шерстят» рынок в поисках максимальной выгоды для себя лично, а также для своего клиента, но никак не для «Шахтера».

Поэтому достаточно жесткое интервью Палкина британским СМИ вполне объяснимо. Донецкий клуб пытается защитить свои права, но вряд ли имеет в этом вопросе серьезные козыри на руках. Европейский футбол еще со времен «дела Босмана» изменился, двигаясь в строну либерализации правил в пользу футболистов, а не клубов. Свобода выбора, не дающая права клубам злоупотреблять полномочиями и фактически держать в заложниках своих футболистов, ставится выше экономических интересов конкретного клуба. Поэтому от представителей УПЛ и звучат громкие слова и призывы о реальной помощи украинскому клубному футболу, которые рискуют превратиться исключительно в глас вопиющего в пустыне. А на что, собственно, можно было рассчитывать? Как известно, спасение утопающих – это дело рук самих утопающих…