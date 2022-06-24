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  4. Ньюкасл подпишет защитника Лилля за 40 миллионов
Англия
24 июня 2022, 20:37 | Обновлено 24 июня 2022, 20:38
385
0

Ньюкасл подпишет защитника Лилля за 40 миллионов

Свен Ботман продолжит карьеру в АПЛ

24 июня 2022, 20:37 | Обновлено 24 июня 2022, 20:38
385
0
Ньюкасл подпишет защитника Лилля за 40 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Свен Ботман

Центральный защитник «Лилля» Свен Ботман принял предложение о переходе в «Ньюкасл». Об этом сообщает журналист Даниэле Лонго.

Сумма трансфера составит 40 миллионов евро плюс бонусы. Соглашение между сторонами существовало уже давно, преградой на пути трансфера было желание самого Ботмана перейти в «Милан», который предлагал «Лиллю» меньшую сумму.

В сезоне 2021/2022 Ботман провел за «Лилль» 32 матча во всех турнирах. В них 22-летний нидерландец отличился 3 голами и 1 ассистом.

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