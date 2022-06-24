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24 июня 2022, 16:33 | Обновлено 24 июня 2022, 17:00
1324
0

В 21:15 Украина сыграет против Шотландии в квалификации ЧМ-2023

Сегодня состоится поединок отбора на женский чемпионат мира

24 июня 2022, 16:33 | Обновлено 24 июня 2022, 17:00
1324
0
В 21:15 Украина сыграет против Шотландии в квалификации ЧМ-2023
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 24 июня, состоится поединок группы В квалификации женского ЧМ-2023, в котором сборная Украины встретится с Шотландией. Матч пройдет в Жешуве (Польша) на стадионе «Сталь», стартовый свисток прозвучит в 21:15 по киевскому времени.

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Для продолжения борьбы за путевку на мундиаль нашей команде нужно занять второе место в своей группе (Испания, которая занимает первую позицию, уже недосягаема). На данный момент «сине-желтые» идут четвертыми, отставая от второго места (Шотландия) на шесть очков.

При этом шотландки сыграли на два матча больше. Таким образом, только победа в очном противостоянии с «Тартановой армией» позволит женской сборной Украины рассчитывать на выход в дальнейшее сито квалификации.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Шотландия, за которой можно будет следить здесь.

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Источник Sport.ua
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