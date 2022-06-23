Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сыграет на Уимблдоне? Муж Свитолиной восстановился после травмы
Уимблдон
23 июня 2022, 19:37 | Обновлено 23 июня 2022, 19:46
256
0

Сыграет на Уимблдоне? Муж Свитолиной восстановился после травмы

Гаэль Монфис возобновил тренировки

23 июня 2022, 19:37 | Обновлено 23 июня 2022, 19:46
256
0
Сыграет на Уимблдоне? Муж Свитолиной восстановился после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис сообщил о том, что восстановился после травмы:

«Привет, хотел дать самую свежую информацию относительно моей травмы стопы. На этой неделе я снова начал тренироваться и чувствовал себя хорошо».

Напомним, из-за травмы Монфис пропустил Ролан Гаррос. Уимблдон-2022 стартует в понедельник, 27 июня.

По теме:
Завацкая не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона
Катарина Завацкая – Яна Фетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Завацкая рассказала, как готовилась к Уимблдону
Гаэль Монфис травма Уимблдон-2022
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей БУБКА: «Благодарны спортивной общности за солидарность с Украиной»
Олимпийские игры | 23 июня 2022, 13:12 4
Сергей БУБКА: «Благодарны спортивной общности за солидарность с Украиной»
Сергей БУБКА: «Благодарны спортивной общности за солидарность с Украиной»

Президент НОК Украины поблагодарил за поддержку

Усик или Джошуа. Уайлдер назвал своего фаворита в реванше
Бокс | 22 июня 2022, 21:20 0
Усик или Джошуа. Уайлдер назвал своего фаворита в реванше
Усик или Джошуа. Уайлдер назвал своего фаворита в реванше

Американец выбирает Усика

Сотня все ближе! Цуренко добыла пятую победу подряд в Истборне
Теннис | 22.06.2022, 18:36
Сотня все ближе! Цуренко добыла пятую победу подряд в Истборне
Сотня все ближе! Цуренко добыла пятую победу подряд в Истборне
Генштаб: «На два направления враг переместил танковые подразделения и БТГ»
Война | 23.06.2022, 08:00
Генштаб: «На два направления враг переместил танковые подразделения и БТГ»
Генштаб: «На два направления враг переместил танковые подразделения и БТГ»
Калинина переиграла Путинцеву на пути в четвертьфинал турнира в Истборне
Теннис | 22.06.2022, 21:42
Калинина переиграла Путинцеву на пути в четвертьфинал турнира в Истборне
Калинина переиграла Путинцеву на пути в четвертьфинал турнира в Истборне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Выйду в ринг против Джошуа и порадую вас своим боксом»
Александр УСИК: «Выйду в ринг против Джошуа и порадую вас своим боксом»
21.06.2022, 18:54
Бокс
ЛЬЮИС: «Виталий Кличко участвует в самой большой битве в своей жизни»
ЛЬЮИС: «Виталий Кличко участвует в самой большой битве в своей жизни»
22.06.2022, 13:11 1
Бокс
Максим ЛЕВИЦКИЙ: «Если бы у Кадырова был пистолет, выстрелил бы в сестру»
Максим ЛЕВИЦКИЙ: «Если бы у Кадырова был пистолет, выстрелил бы в сестру»
22.06.2022, 14:03
Футбол
Трансфер Мудрика в Байер может сорваться: известна причина
Трансфер Мудрика в Байер может сорваться: известна причина
23.06.2022, 10:14 1
Футбол
ВИДЕО. Беспилотник-камикадзе ударил по НПЗ в Ростовской области
ВИДЕО. Беспилотник-камикадзе ударил по НПЗ в Ростовской области
22.06.2022, 12:40 3
Война
Жан-Пьер Папен: единственный официально признанный гений Лиги 1 до Месси
Жан-Пьер Папен: единственный официально признанный гений Лиги 1 до Месси
23.06.2022, 05:00 4
Футбол
Арбитр ФИФА рассказал, почему Матеу Лаос не поставил пенальти на Ярмоленко
Арбитр ФИФА рассказал, почему Матеу Лаос не поставил пенальти на Ярмоленко
22.06.2022, 13:04 10
Футбол
Украинскому боксеру запретили выходить на бой с флагом Украины
Украинскому боксеру запретили выходить на бой с флагом Украины
22.06.2022, 08:52 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем