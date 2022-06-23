Сыграет на Уимблдоне? Муж Свитолиной восстановился после травмы

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис сообщил о том, что восстановился после травмы:

«Привет, хотел дать самую свежую информацию относительно моей травмы стопы. На этой неделе я снова начал тренироваться и чувствовал себя хорошо».

Напомним, из-за травмы Монфис пропустил Ролан Гаррос. Уимблдон-2022 стартует в понедельник, 27 июня.