Германия21 июня 2022, 21:30 |
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Марио Гетце вернулся в Бундеслигу
Звездный хавбек стал игроком «Айнтрахта»
21 июня 2022, 21:30 |
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«Айнтрахт» из Франкфурта официально сообщил о подписании полузащитника ПСВ Марио Гетце. Контракт рассчитан до лета 2025 года.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 5 миллионов евро.
Гетце выступал за ПСВ с 2020 года. В сезоне 2021/2022 на его счету 12 голов и 11 ассистов в 52 матчах за ПСВ во всех турнирах.
Кроме «Айнтрахта», на Гетце претендовали «Бенфика» и «Интер» Майами.
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