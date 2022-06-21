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  4. Марио Гетце вернулся в Бундеслигу
Германия
21 июня 2022, 21:30 |
781
0

Марио Гетце вернулся в Бундеслигу

Звездный хавбек стал игроком «Айнтрахта»

21 июня 2022, 21:30 |
781
0
Марио Гетце вернулся в Бундеслигу
ФК Айнтрахт

«Айнтрахт» из Франкфурта официально сообщил о подписании полузащитника ПСВ Марио Гетце. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

Гетце выступал за ПСВ с 2020 года. В сезоне 2021/2022 на его счету 12 голов и 11 ассистов в 52 матчах за ПСВ во всех турнирах.

Кроме «Айнтрахта», на Гетце претендовали «Бенфика» и «Интер» Майами.

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Марио Гетце Айнтрахт Франкфурт ПСВ трансферы Бундеслиги
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Источник ФК Айнтрахт
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