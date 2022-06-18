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Украина. Премьер лига
18 июня 2022, 11:17 | Обновлено 18 июня 2022, 11:43
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Тренер – Гусев. Луческу не вернулся в Украину вместе с Динамо

Киевляне начнут подготовку к новому сезону под руководством Олега Гусева

18 июня 2022, 11:17 | Обновлено 18 июня 2022, 11:43
1040
0
Тренер – Гусев. Луческу не вернулся в Украину вместе с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Киевское «Динамо» после благотворительных матчей, которые проходили в Европе, вернулось в Украину без главного тренера.

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По данным источника, Мирча Луческу будет ждать своих подопечных в Бухаресте, откуда киевляне отправятся на учебно-тренировочный сбор в Швейцарию.

Подменит 76-летнего румынского специалиста его ассистент Олег Гусев, под руководством которого команда будет тренироваться до 23 июня.

Напомним, ранее Луческу заявил о желании поработать в Бундеслиге.

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Олег Гусев Мирча Луческу Динамо Киев
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Источник Футбол 1/2/3
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