Тренер – Гусев. Луческу не вернулся в Украину вместе с Динамо
Киевляне начнут подготовку к новому сезону под руководством Олега Гусева
Киевское «Динамо» после благотворительных матчей, которые проходили в Европе, вернулось в Украину без главного тренера.
По данным источника, Мирча Луческу будет ждать своих подопечных в Бухаресте, откуда киевляне отправятся на учебно-тренировочный сбор в Швейцарию.
Подменит 76-летнего румынского специалиста его ассистент Олег Гусев, под руководством которого команда будет тренироваться до 23 июня.
Напомним, ранее Луческу заявил о желании поработать в Бундеслиге.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Также виды на Маркиньоса Сиприано имеет «Сьон»
На благотворительной акции Руслан собрал более 42 тысяч евро для Украины