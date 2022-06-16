Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Польша – Бельгия – 0:1. Батшуайи принес победу. Видео гола и обзор матча
Лига наций
Польша
14.06.2022, FT 0 : 1
Бельгия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
16 июня 2022, 01:38 | Обновлено 16 июня 2022, 01:54
27
0

Польша – Бельгия – 0:1. Батшуайи принес победу. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций

16 июня 2022, 01:38 | Обновлено 16 июня 2022, 01:54
27
0
Польша – Бельгия – 0:1. Батшуайи принес победу. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В 4-м туре Лиги наций сборная Бельгии в гостях выиграла у Польши (1:0).

Единственный гол на 16-й минуте забил форвард Миши Батшуайи.

Польша – Бельгия – 0:1. Батшуайи принес победу. Видео гола и обзор матча

События матча

16’
ГОЛ ! Мяч забил Миши Батшуайи (Бельгия).
По теме:
Босния и Герцеговина – Финляндия – 3:2. Дубль Джеко. Видео голов и обзор
ВИДЕО. 12 лет назад бразилец Майкон забил гол-шедевр с нулевого угла
Нидерланды – Уэльс – 3:2. Фантастическая концовка. Видео голов и обзор игры
Лига наций видео голов и обзор сборная Польши по футболу сборная Бельгии по футболу Миши Батшуайи
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо
Футбол | 15 июня 2022, 12:49 0
Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо
Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо

Центрбек Родриго провел за «бело-синих» 58 матчей

ВИДЕО. Пятерка лучших голов Тоттенхэма в минувшем сезоне АПЛ
Футбол | 15 июня 2022, 23:57 0
ВИДЕО. Пятерка лучших голов Тоттенхэма в минувшем сезоне АПЛ
ВИДЕО. Пятерка лучших голов Тоттенхэма в минувшем сезоне АПЛ

Сон Хын Мин и Гарри Кейн снова солировали

Мирон МАРКЕВИЧ: «У Фенербахче много старичков. Хорошие шансы Динамо»
Футбол | 15.06.2022, 17:40
Мирон МАРКЕВИЧ: «У Фенербахче много старичков. Хорошие шансы Динамо»
Мирон МАРКЕВИЧ: «У Фенербахче много старичков. Хорошие шансы Динамо»
Назван соперник Ворсклы. Результаты жеребьевки Q2 Лиги конференций
Футбол | 15.06.2022, 14:20
Назван соперник Ворсклы. Результаты жеребьевки Q2 Лиги конференций
Назван соперник Ворсклы. Результаты жеребьевки Q2 Лиги конференций
Ничья сборной Украины, травма Малиновского, жеребьевки еврокубков
Футбол | 15.06.2022, 07:10
Ничья сборной Украины, травма Малиновского, жеребьевки еврокубков
Ничья сборной Украины, травма Малиновского, жеребьевки еврокубков
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Мне стыдно, что я играл в россии»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Мне стыдно, что я играл в россии»
14.06.2022, 18:43 2
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «У Джошуа нет яиц. Усик остановит его за 8 раундов»
Тайсон ФЬЮРИ: «У Джошуа нет яиц. Усик остановит его за 8 раундов»
15.06.2022, 11:20
Бокс
ВИДЕО. Довбик сравнял счет, замкнув прострел от Ярмоленко
ВИДЕО. Довбик сравнял счет, замкнув прострел от Ярмоленко
14.06.2022, 23:00
Футбол
Выбор Петракова. Состав сборной Украины на матч Лиги наций
Выбор Петракова. Состав сборной Украины на матч Лиги наций
14.06.2022, 20:26 6
Футбол
ШВАРЦЕНЕГГЕР: «У нас на руках кровь, потому что мы финансируем войну»
ШВАРЦЕНЕГГЕР: «У нас на руках кровь, потому что мы финансируем войну»
14.06.2022, 19:57 7
Война
Бойкот российским спортсменам: Андрей Шевченко открыл Спортивный фронт
Бойкот российским спортсменам: Андрей Шевченко открыл Спортивный фронт
14.06.2022, 07:58 9
Футбол
Генштаб ВСУ: «Россияне хотят наступать на Славянск»
Генштаб ВСУ: «Россияне хотят наступать на Славянск»
14.06.2022, 07:39 1
Война
В Англии шок. Реакция на сенсацию: как можно пропустить 4 мяча от Венгрии
В Англии шок. Реакция на сенсацию: как можно пропустить 4 мяча от Венгрии
15.06.2022, 05:20 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем