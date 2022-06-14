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  4. ВИДЕО. Австралия победила Перу в серии пенальти и пробилась на ЧМ-2022
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Австралия
13.06.2022, FT 0 : 0
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Перу
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Чемпионат мира
14 июня 2022, 04:35 | Обновлено 14 июня 2022, 05:05
21
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ВИДЕО. Австралия победила Перу в серии пенальти и пробилась на ЧМ-2022

Уже известно 31 из 32 команд-участниц финального раунда

14 июня 2022, 04:35 | Обновлено 14 июня 2022, 05:05
21
0
ВИДЕО. Австралия победила Перу в серии пенальти и пробилась на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

13 июня в Катаре сборная Австралии выиграла у Перу в финальном матче плей-офф отбора к чемпионату мира 2022. 

В основное и дополнительное время забитых голов не было (0:0). Австралия вырвала победу в серии пенальти (пен. 5:4).

Представители Зеленого континента примут участие в финальном турнире ЧМ в группе D вместе с Данией, Францией и Тунисом.

Последнюю путевку на ЧМ-2022 разыграют 14 июня сборные Коста-Рики и Новой Зеландии. Чемпионат мира 2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

ЧМ-2022. Межконтинентальный плей-офф

13 июня, Катар

Австралия – Перу – 0:0 (пен. 5:4)

Серия пенальти: Бойл (не забил). Лападула (0:1). Муй (1:1). Кальенс (1:2). Гудвин (2:2). Адвинкула (не забил). Хрустич (3:2). Тапия (3:3). Макларен (4:3). Флорес (4:4). Мабиль (5:4). Валера (не забил).

Австралия: Райан (Редмэйн, 120), Аткинсон (Карачич, 91), Райт, Бехич (Гудвин, 120), Роулз, Бойл, Хрустич, Муй, Ирвайн, Леки (Макларен, 87), Дюк (Мабиль, 69).

Перу: Гальесе, Самбрано, Трауко, Адвинкула, Кальенс, Пенья (Акино, 80), Куэва (Валера, 116), Тапия, Гонсалес, Каррильо (Флорес, 65), Лападула.

Предупреждения: Аткинсон, 12 – Флорес, 102.

Судья: Винчич (Словения)

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Источник Sport.ua
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