ДОЛГОПОЛОВ: «Мы в шоке от уровня насилия, которое совершает россие»

Известный в прошлом теннисист Александр Долгополов порассуждал о том, какие зверства совершает российская армия на украинской земле.

«К сожалению, никто по-настоящему не понимает причин столь экстремальной ненависти путина и россии к Украине. Даже мы, украинцы, попросту не знаем ответа. Хотя, это правда соответствует действительности, я повторю то, о чем вы говорите, о том количестве зверств и насилия, которые происходят в Украине ежедневно. Насколько я понимаю, в большинстве мест, освобождаемых от русских, наблюдается сценарий по типу Бучи и Бородянки.

Почему так? Мое мнение, что это связано со сложным сочетанием различных факторов. Эти факторы варьируются от невозможности путина объявить о близкой победе в Украине, огромного количества убитых российских солдат, культуры жестокости и неповиновения, существующей в российской армии, и ненависти, исходящей от кремлевской пропагандистской машины.

Поверьте, мы, украинцы, тоже в шоке от такого уровня насилия в 2022 году. Даже во время войны тоже существуют правила, но все эти правила нарушены здесь россией в космических масштабах. Это не просто случайные мелкие преступления, совершенные российской армией, это убийства, изнасилования и геноцид», - сказал Долгополов.